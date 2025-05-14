震央出錯「誤發國家級警報」　氣象署：測站密度不平均所致

▲今天上午10時48分嘉義大埔規模4.5「極淺層地震」，最大震度4級。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署今天上午10點48分37秒先後針對花蓮縣、台東縣，以及嘉義縣、台南市、高雄市發送國家級警報，提醒台東發生顯著有感地震，但事後發現地震震央是在嘉義縣大埔鄉，且規模僅4.5，最大震度僅4級，讓不少民眾虛驚一場。對此，氣象署地震測報中心主任吳健富表示，主因東、西部測站密度不平均產生的誤判。

吳健富指出，國家級警報是地震發生後前2秒以P波振幅預估後面S波的情況，找出震央位置跟規模。由於東南部及南部受限於地形及人口密度，測站數量較少，導致東、西部南端的地震預估往往容易偏向其中一側，若地震振幅較大，預估就會有落差。

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吳健富表示，由於東南部地區多為山脈、人口密度低，受限於電力、通訊網路及交通因素，測站密度較低，僅在人口密集區才有測站，且多設在中小學。

吳健富指出，造成國家級警報誤判原因就是因為東、西部測站密度不平均，且在南部地區更為明顯，這也是氣象署長期希望解決的問題，但首要是需要解決東南部通訊、電力及交通問題。

吳健富也說，今天上午10點48分37秒這起地震，原先估到東部有達規模6.4，後來資料慢慢進來才發現震央應該是位於中南部地區，但部分地區規模及震度仍有達國家級警報。