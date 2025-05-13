剴剴案惡保母姊妹遭判無期、18年！網炸鍋：台灣法律讓人失望

記者鄺郁庭／綜合報導

惡保母姊妹虐死剴剴案，判決結果今（13日）揭曉，北院依凌虐兒童妨害身心發展致死罪，判劉彩萱無期徒刑、褫奪公權，劉若琳僅認過失傷害罪，被判處18年徒刑，可上訴。判決引來網友不滿，「很讓人搖頭的審判，都殺人了還是不判死刑」、「只求剴剴經歷哪些折磨，她們也必須完整經歷一次。」

▲台北地院馬拉松審理剴剴案，判決結果今日揭曉。（圖／記者黃哲民攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

1歲男童「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳聯手虐死，引發家長團體千人在開庭時聲援剴剴，萬人上街遊行呼籲修法並獲13萬人附議，台北地院選任國民法官破天荒密集審理10天，劉彩萱終於痛哭認罪，被求處無期徒刑，北院今依凌虐兒童妨害身心發展致死罪，判她無期徒刑、褫奪公權，劉若琳僅認過失傷害罪，仍被判處18年徒刑，可上訴。

看到判決後，網友們卻紛紛搖頭，「犯錯還要吃國家的」、「叫他們家人拿錢出來繳他們的餐費啦～憑什麼拿我們的納稅錢去養」、「進去關還有人送三餐飯可以吃，剴剴呢？正常的飯都沒得吃，就被垃圾虐死，太痛心了」、「無言的判決」、「剴剴吃廚餘度日，她們還可以在監獄吃正常的食物！無期徒刑跟18年太便宜她們了吧？」「太沒天理了，台灣的法律真的讓人失望。」