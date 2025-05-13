　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

剴剴案惡保母姊妹遭判無期、18年！網炸鍋：台灣法律讓人失望

記者鄺郁庭／綜合報導

惡保母姊妹虐死剴剴案，判決結果今（13日）揭曉，北院依凌虐兒童妨害身心發展致死罪，判劉彩萱無期徒刑、褫奪公權，劉若琳僅認過失傷害罪，被判處18年徒刑，可上訴。判決引來網友不滿，「很讓人搖頭的審判，都殺人了還是不判死刑」、「只求剴剴經歷哪些折磨，她們也必須完整經歷一次。」

▲▼台北地院馬拉松審理剴剴案10天，今（7日）辯論終結，涉案在押保母劉彩萱（粉色連帽衣）5度鞠躬道歉，共犯劉若琳（灰色連帽衣）否認施虐，淡然表示「我沒什麼要說的」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院馬拉松審理剴剴案，判決結果今日揭曉。（圖／記者黃哲民攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

1歲男童「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳聯手虐死，引發家長團體千人在開庭時聲援剴剴，萬人上街遊行呼籲修法並獲13萬人附議，台北地院選任國民法官破天荒密集審理10天，劉彩萱終於痛哭認罪，被求處無期徒刑，北院今依凌虐兒童妨害身心發展致死罪，判她無期徒刑、褫奪公權，劉若琳僅認過失傷害罪，仍被判處18年徒刑，可上訴。

看到判決後，網友們卻紛紛搖頭，「犯錯還要吃國家的」、「叫他們家人拿錢出來繳他們的餐費啦～憑什麼拿我們的納稅錢去養」、「進去關還有人送三餐飯可以吃，剴剴呢？正常的飯都沒得吃，就被垃圾虐死，太痛心了」、「無言的判決」、「剴剴吃廚餘度日，她們還可以在監獄吃正常的食物！無期徒刑跟18年太便宜她們了吧？」「太沒天理了，台灣的法律真的讓人失望。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 3 3240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／保母姊妹重判　兒福聯盟發聲：3大作為，徹底檢討
小珍奶偷吃人夫！　判決遭挖出
30藍委二階連署達標！　送件數最多洪孟楷、達成率最高徐巧芯
NONO「二審恐翻盤」！律師悲觀揭1原因：全無罪機率不低
悍將主場7連敗...蔡明忠來了！賽前閉門會議
獨／摩曼頓網站傳被綁架　勒索千萬贖金
快訊／7檔ETF、基金稅額出錯　緊急發公告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／回應剴剴案保母判決結果　兒福聯盟聲明：3大作為，徹底檢討

下波梅雨鋒面周六接近　午後半個台灣防雷陣雨

櫃姐瘋傳台中店6月中「邊修邊復業」　新光三越總部回應了

「小龍女」不倫再+1！小珍奶偷吃人夫判決遭挖出

現在年輕人「工作隨便又沒禮貌」？她點出關鍵：跟年輕無關

列車事故誤點10分鐘可退票！台鐵更改旅運契約　6／23上路

無視民眾白眼！台女闖北海道裸湯偷拍　飯店嚴正回應了

剴剴案惡保母姊妹遭判無期、18年！網炸鍋：台灣法律讓人失望

台灣觀光亮點結合遊程規劃APP　5月到訪南投享租車優惠

最花錢的癌症是它！「台灣國病」蟬聯5冠王　醫：空污是最大兇手

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【全部起床重睡】男熱情打招呼...狗狗們驚醒爆氣狂叫！

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

【狗狗挑戰】分開10天主人裝路人等邊牧 牠散步路過差點認不出XD

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

【第一視角】苗62線天降恐怖「石雨」　騎士S型躲閃險遭砸

快訊／回應剴剴案保母判決結果　兒福聯盟聲明：3大作為，徹底檢討

下波梅雨鋒面周六接近　午後半個台灣防雷陣雨

櫃姐瘋傳台中店6月中「邊修邊復業」　新光三越總部回應了

「小龍女」不倫再+1！小珍奶偷吃人夫判決遭挖出

現在年輕人「工作隨便又沒禮貌」？她點出關鍵：跟年輕無關

列車事故誤點10分鐘可退票！台鐵更改旅運契約　6／23上路

無視民眾白眼！台女闖北海道裸湯偷拍　飯店嚴正回應了

剴剴案惡保母姊妹遭判無期、18年！網炸鍋：台灣法律讓人失望

台灣觀光亮點結合遊程規劃APP　5月到訪南投享租車優惠

最花錢的癌症是它！「台灣國病」蟬聯5冠王　醫：空污是最大兇手

林葉亭自責未能照顧好父親 「撕心裂肺跪地」臉瘦到凹陷

5月17日台灣成「非核家園」　環團將重回台電大樓前辦晚會

吸收現役軍官「賣機密給中國」！　退役少校飛官遭判2年6月

「古坑產業加值園區」啟動建設　打造雲林農工商科技新基地

快訊／回應剴剴案保母判決結果　兒福聯盟聲明：3大作為，徹底檢討

李致霖隨隊練兵向伍鐸討教伸卡　靦腆笑談：還不敢問若熙學長

香港男神拒粉絲合照！　「全程黑臉不說話」匆簽名閃進電梯走人

「世界第二大鳥」突然闖進泳池　男住家被霸佔驚：這太澳洲了

與世隔絕湖畔藏窯烤披薩餐廳！坐落湖景第一排、新竹桐花季必訪

518國際博物館日　屏菸+王船文化館免票優惠

【母親節快樂】暖兒霸氣送花到店裡　媽超震驚卻又裝冷靜

生活熱門新聞

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

大地震前兆？果園上萬「馬陸」大爆發

爸答應喝完最後一瓶酒！全家見巨人版本尊傻眼

性侵女病患　台大住院醫仍在看診？婦產科：已請辭

板中將迎新校長！學生掛布條：獨裁就滾

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

一堆人中！研究曝「1習慣」害憂鬱、記憶力下降

水星進金牛！　4生肖要發了

國定假日多5天！黃崇仁：多3、4天死不了人

白沙屯媽祖急轉彎避「大罷免大成宮」女子　拱天宮回應了

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

離譜！台女闖日飯店浴場偷拍PO網惹眾怒

男醫性侵女病患　女醫：醫學會不管品格的嗎

秀王文洋名片！女主播曝當年搭機被搭訕

更多熱門

相關新聞

惡保母姐妹判決出爐　北市：支持伸張公義

惡保母姐妹判決出爐　北市：支持伸張公義

1歲男童「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳聯手虐死，北院今（13日）依凌虐兒童妨害身心發展致死罪，判劉彩萱無期徒刑、褫奪公權，劉若琳僅認過失傷害罪，被判處18年徒刑，可上訴。對此，台北市社會局回應，此判決創下虐童案刑期最高紀錄，北市府支持司法從重量刑，伸張公義。

惡保母姊妹遭重判　剴嬤律師：感謝國民法官

惡保母姊妹遭重判　剴嬤律師：感謝國民法官

虐死剴剴保母姊妹雙雙被重判！　旁聽民眾步出拭淚

虐死剴剴保母姊妹雙雙被重判！　旁聽民眾步出拭淚

國民法官狠批保母姊妹「以虐取樂、危害至巨」

國民法官狠批保母姊妹「以虐取樂、危害至巨」

即／惡保母姊妹虐死剴剴　判決結果揭曉

即／惡保母姊妹虐死剴剴　判決結果揭曉

關鍵字：

剴剴案虐童審判

讀者迴響

熱門新聞

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

快訊／辜仲諒涉澄清湖購地案！北院今判7年8月

王文洋「桃色劫」盤點！　名媛勒索320萬最終成植物人

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光

大地震前兆？果園上萬「馬陸」大爆發

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

京城銀行599億賣出併入永豐金　成立77年將告別台股

即／惡保母姊妹虐死剴剴　判決結果揭曉

黃仁勳專機抵台後又閃電離台　輝達總部有意設花博

王文洋「包養嫩女」照片曝光！　布局縝密告索10億

即／高雄雙罷劫總部突宣布解散

第6代「大改款TOYOTA RAV4來了」首度預告

一早開議竟無人在場　韓國瑜怒：請自重

爸答應喝完最後一瓶酒！全家見巨人版本尊傻眼

更多

最夯影音

更多

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【全部起床重睡】男熱情打招呼...狗狗們驚醒爆氣狂叫！

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面