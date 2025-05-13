剴剴案惡保母姊妹重判　國民法官狠批「以虐取樂、危害至巨」

▲台北地院審理「剴剴案」期間，曾有千人聚集場外，抗議涉案在押的保母劉氏姊妹犯行。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉聯手虐死1歲男童剴剴，經台北地院選任國民法官密集審理10天，今（13日）判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，判決理由指出，姊妹犯行「以虐取樂，危害至巨」，因此重判。

劉彩萱（56歲）和劉若琳（53歲）都是有照保母，劉彩萱2023年9月1日起，受兒福聯盟轉介，以每日1千元酬勞在家全日託育等候媒介收養家庭的剴剴，但姊妹倆涉綑綁剴剴身體對折如大蝦、用布巾包覆全身似木乃伊，塞進床櫃縫隙或水桶裡，更命剴剴整天戴口罩甚至遮住雙眼，外加打腳底、掐耳朵、臭罵「雞掰」等語。

▲台北地院馬拉松審理剴剴案10天，聲援剴剴的網路媽媽群成員在場外以各種標語，要求嚴懲涉案在押的保母劉氏姊妹（圖／記者黃哲民攝）

此外，剴剴1天只吃1餐，在廁所裡被餵食剩菜、鍋巴打成的泥，當時照料劉家老爺子的外籍看護Mira，見過剴剴用的紙碗爬著蟑螂，且冷天洗冷水澡尖叫發抖、全身只穿1條尿布以軍人稍息姿勢罰站，1天2次、每次2、3個小時不敢動，劉氏姊妹在旁滑手機、看電視。

剴剴長期遭綑綁導致四肢變形，又動輒遭推去撞牆、用指甲刮頸，導致全身遍佈新舊撕裂傷和瘀傷，還被打斷4顆牙，不堪受虐且長期營養不良、缺血瘦弱並感染肺炎，2023年12月24日凌晨斷氣，年僅1歲10個月，劉氏姊妹在家發現剴剴失去意識，緊急送醫仍回天乏術。

▲「剴剴案」涉案在押保母劉彩萱（淺色外套）。（圖／記者黃哲民攝）

醫護人員驚覺剴剴渾身傷勢有異，通報兒虐事件揭發劉氏姊妹冷血惡行，劉氏姊妹起初推稱剴剴溢奶致死，否認施虐，但被查出刪除手機裡諸多對話證據，且曾寫疑似「教戰手冊」與家人串供，並警告目睹剴剴受虐的外籍看護Mira不得聲張，有逃亡與勾串滅證之虞，劉氏姊妹去年（2024年）初先後到案，均被羈押禁見至今。

台北地檢署去年4月18日起訴劉氏姊妹涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死、對被害人施以凌虐因而致人於死，以及成年人故意對兒童傷害致死等3大罪嫌，法定最重可判無期徒刑，檢方並痛批劉氏姊妹犯行「令人髮指、人神共憤」。

▲「剴剴案」涉案在押保母姊妹劉若琳（褐色外套）。（圖／記者黃哲民攝）

本案虐童情節引發衆怒關切，北院歷次開庭，場外都有自發成立的「剴剴網路媽媽群」成員舉牌聲援剴剴，痛罵劉氏姊妹「虐童人魔」、「惡魔保母」、「下地獄」等語，中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君的姪子王昊，在2歲5個月大時遭毒犯虐死，她旁聽本案感同身受，受訪怒批劉氏姊妹「這叫殺人、這叫謀殺！」

本案另衍生時任兒盟女社工陳尚潔涉偽造訪視報告掩飾疏失，去年8月27日被起訴涉犯過失致死等罪嫌，檢方指陳女犯後態度惡劣、毫無悔意，建請從重量刑，陳女不認罪，另案審理中。

▲涉案在押保母劉彩萱的兒子王凱弘（中），出庭為剴剴案作證，他另涉偽證案仍由檢方偵辦中。（圖／記者黃哲民攝）

此外，劉氏姊妹被查出涉虐死剴剴前，另涉虐待2名受託育的嬰幼兒，今年（2025年）1月再被起訴涉犯傷害、凌虐等罪嫌，另案審理中。至於劉彩萱兒子王凱弘因剴剴案被控涉嫌偽證，檢方偵辦中。