盧秀燕將表態參選國民黨主席？　子弟兵黃健豪：罷免結束後再談

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕將表態參選國民黨主席？　黃健豪：罷免結束後再談

▲盧秀燕到本命區為黃健豪站台，怒轟台中３大建設零補助「現任立委在睡覺？」。（圖／黃健豪競總提供）

▲盧秀燕、黃健豪（圖／黃健豪競總提供）

記者郭運興／台北報導

國民黨面臨大罷免壓力，因此近日傳出台中市長盧秀燕計畫將在罷免投票前，宣布參選黨主席。對此，盧秀燕子弟兵、台中國民黨立委黃健豪今（13日）表示，之前有很多原因，所以不選，現在比較像，如果這些原因可以解決，那可以考慮選。他也強調，自己覺得是時間點的問題，不適合在這個時候講要或不要，罷免投票前不可能去談，自己的想法是這樣，談這個會讓整個議題失焦，一定要等選完，才知道後續狀況怎麼決定。

黃健豪於節目《嗆新聞》談到「黨主席選舉」表示，現在自己的看法稍微有點不一樣了，一方面是盧秀燕市長受訪時提過「有在考慮」，這是一個客觀形勢造成的狀況，盧秀燕做什麼決定自己都支持。

黃健豪表示，最近盧秀燕選黨主席的態度有轉向，之前有很多原因，所以不選，現在比較像是，如果這些原因可以解決的話，那可以考慮選，所以思考的邏輯與排序是不太一樣的，這可能也涉及到整個大罷免的案子、朝野對立的情勢都跟去年好像又不太一樣了。

黃健豪指出，一方面是大家希望國民黨有新氣象，換人本身是一個政治兩難，所以需要有個動作出來，不然會有種僵局的狀況，盧秀燕市長本人一直是比較中性溫和的政治人物，但在關鍵時刻適當的時候會做出表態，所以現在朝野對立嚴重的情況，也需要這樣一個政治人物出來講講話。

被問到「有跟盧秀燕談過選主席的事嗎」，黃健豪直言，沒有，目前還沒有時間，現階段最重要的兩個部分，第一件事情是面對罷免選舉、第二件事情是回到經濟問題，市府現在也是焦頭爛額，要先穩定民生這塊，才會想說下一步要怎麼做。

主持人黃暐瀚也追問「會希望盧秀燕選黨主席嗎」，黃健豪認為，自己覺得是時間點的問題，不適合在這個時候講要或不要，當然是等大罷免塵埃落定的時候，最近有盧秀燕參選的傳聞，應該是勸盧人士與各方的期待，所以才有人提起在三階投票前宣布，這是單方面的說法，也不是盧秀燕的說法。

黃健豪強調，罷免投票前應該不會談到要不要選黨主席，自己的想法是這樣，客觀形勢也是這樣，不可能去談，談這個會讓整個議題失焦。

最後，被問到「若是罷免30席藍委通通守住，朱立倫爭取連任」，黃健豪說，所以只能說到時候看結果才決定要不要，中間突然卡了一個罷免選舉，讓很多事情會有變數，一定要等選完，才能知道後續的狀況怎麼決定。

▼朱立倫（左）、盧秀燕（右）。（圖／資料照）

▲朱立倫（左）、盧秀燕（右）。（圖／資料照）

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