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歷任總統大比拚　羅智強秀藍民調：賴清德全輸、馬英九都第一

▲▼新國會智庫舉辦 賴清德總統上任一周年 民調發布記者會 羅智強 吳宗憲 牛煦庭 賴祥蔚教授 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藍民調調查歷任總統執政能力，賴清德吊車尾 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法委員羅智強、吳宗憲與牛煦庭今（13日）召開記者會，公布「新國會智庫」最新民調，針對最尊重在野黨、清廉程度、兩岸和平、司法公正四個面向來比較扁、馬、蔡、賴四任總統，前總統馬英九在四項提問中都位列第一。國民黨立委羅智強表示，賴清德總統在四項提問中都是吊車尾，希望他可以好好想一想，跟歷任總統比較一下，作為他將來施政的借鏡。

在「執政期間最節制總統權力、尊重在野黨」方面，最多受訪者（31.5％）認為馬英九在總統任內表現最佳，其次是蔡英文（22.2％）、李登輝（12.1％）。陳水扁與賴清德總統的好評較低，分別為5.1％與4.5％最為肯定。

在「政府最清廉」的評價中，馬英九以31.8％好評居首，蔡英文（20.8％）與李登輝（12.3％）分居第二與第三。賴清德（8.4％）與陳水扁（2.2％）好評較低。

「兩岸關係最和平」方面，馬英九獲得壓倒性支持（48.1％），近半數民眾認為其任內兩岸關係最穩定，各約13％民眾認為李登輝與蔡英文任內的兩岸關係最和平，賴清德（2.1％）與陳水扁（2.0％）則只有約2％民眾給予最高評價。

在「司法最公正」方面，30.2％最肯定馬英九的執政表現，蔡英文(18.9％)與李登輝(11.2％)，賴清德(7.9％)與陳水扁（2.1％）評價較低，29.9％無意見或未回答。

另，針對「川普宣布對等關稅，全球貿易戰加劇，台灣也受到極大衝擊，有人認為，執政黨應把心力用在應對經濟海嘯，停止投入大罷免」的問題，調查發現，有55.3％民眾認同此時執政黨應停止投入大罷免(34.2％非常同意，21.1％還算同意)，30.1％的人不同意這種看法(15.3％不太同意，14.8％非常不同意)。

針對「賴清德總統呼籲民進黨公職人員積極應對罷免行動，針對在野黨立委發動罷免，引發社會對是否可能加劇政治對立的關注」，對於賴清德總統適不適合公開支持或呼籲罷免行動？民眾對此多持反對意見，有66.3％民眾認為此舉不適合，僅17.2％覺得適合，另有16.6％的人無意見或未回答。

近期檢調因罷免連署大規模搜索在野黨黨部、羈押在野黨人士，民調指出，只有35.5％民眾認為檢調的作法是依法偵辦，45.1％的人覺得此舉是政治清算，另有19.4％的人無意見或未回答。

新國會智庫委託聯合行銷研究股份有限公司，於5月5日至8日期間執行調查。針對全國22縣市年滿20歲之民眾，以電腦輔助電話訪問系統進行電話調查，採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣。共計完成訪問1,070位有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差在± 3.0個百分點以內。

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