誰下令幽靈連署抄名冊？國民黨中央藏鏡人曝　涉案黨工幾乎全認罪

▲台南市議會國民黨團持續招募志工支援林俊憲與王定宇罷免案。（記者林東良翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對罷免綠委林俊憲、王定宇涉及偽造文書案，台南地檢署日前正式起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，另有37名國民黨工及親友因坦承犯行緩起訴。而今（13日）完整起訴書曝光，幾乎所有被傳喚黨工、親友都認罪，更載明是國民黨中央組發會組織部主任徐孟正聯繫要求罷免、莊占魁下令抄寫。對此，綠委王定宇痛批，證人、證物、被告也認罪，中國國民黨黨主席朱立倫不道歉嗎？不自清黨紀調查？罪證確鑿，「國民黨還要鬼扯什麼政治迫害嗎！」

起訴書中除幾乎所有被傳喚者皆認罪外，國民黨台南黨部書記長洪菽珮雖反對傳統黨工以抄名冊的「老方式」偽造提議人名冊之方式，然114年2月1日洪菽珮於臺南市黨部督導將立委林俊憲罷免案提議人名冊造冊。

洪菽珮因見現場彙整之林俊憲罷免案提議人名冊因填寫錯誤而遭剔除份數甚多，擔憂數量不足，因此要求劉金輝、施前陣提供國民黨南區、安平區各50名之黨員名冊，由在場之不詳黨工抄寫偽造立委林俊憲罷免案提議人名冊40張以上，以補足提議人名冊之數量之事實，會稱抄名冊是「老方式」，是之前公投也有抄黨員名冊偽造連署書情形之事實。

起訴書也揭露，台南市議員王家貞知情此事後，曾傳訊給洪菽珮，稱「劉金輝在搞什麼，叫年輕人直接抄黨員名冊，沒有問題嗎？我跟林俊憲勢不兩立，但這樣關起門來抄抄名字，罷免得了誰？」

王定宇表示，剛剛收到一百多頁的「中國國民黨台南市黨部集體偽造文書連署罷免的起訴書」，國民黨黨中央聯繫下令的15個圈圈到底是誰，揭曉了，「連署沒有罪、罷免沒有罪，偽造文書就是犯罪！」

王定宇直言，證人、證物、被告也認罪，中國國民黨黨主席朱立倫不道歉嗎？不自清黨紀調查嗎？犯罪罪證確鑿，「國民黨還要鬼扯什麼政治迫害嗎！」

