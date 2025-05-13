高雄阿北騎電動車逆闖國道！嚇壞一票駕駛　6分鐘荷包慘噴

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名男子今(13日)中午騎乘電動機車，疑似誤闖國道，後又逆向行駛下匝道，冒險穿越車陣離開，一票駕駛人嚇得減速閃避。警方事後調閱監視器，認為男子危險行徑已觸法，將依法舉發，雖誤闖國道僅6分鐘，沒有造成事故，但短短6分鐘恐慘噴8400元。

▲▼高雄阿北騎乘電動機車誤闖國道 。（圖／記者許宥孺翻攝）



事發在13日中午12點，一名男子騎乘電動機車，從左營區民族一路口右轉到大中一路，疑似不熟悉路況，不慎行駛至國道匝道入口處，上了國道約6分鐘後，又逆向行駛下匝道。

由於匝道入口處車流多，不少駕駛發現一部電動機車逆向駛來，紛紛減速繞道，男子卡在車陣中近1分鐘無法動彈，最後選擇冒險，繼續逆向行駛繞出車道。

▲阿北逆向下匝道，冒險穿越車陣嚇壞一票駕駛 。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方調閱監視器後，證實男子的行為已觸法，包括行駛於高速公路未依規定變換車道；不依規定轉彎、超車、停車或通過交岔路口；在人行道或快車道行駛，3項最高可罰8400元罰鍰。

左營分局表示，將依影片內容，查明違規人、車，針對違反道路交通管理處罰條例第33條部分，函請國道公路警察局第五警察大隊認定舉發；另違反第73、74條部分，左營分局依法製單。