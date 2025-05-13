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社會 社會焦點 保障人權

鱷魚逛街落網畫面曝！飼主洗水池驚喊：不見了　最重開罰1.5萬

記者賴文萱／高雄報導

高雄仁武區大智路與澄觀路口今（13）日清晨4點多，路上竟有隻鱷魚出沒遊蕩，民眾見狀嚇壞趕緊報警，高雄市農業局隨後也趕緊派員前來捉捕。據了解，該隻鱷魚身長有1.5公尺，為附近民眾飼養，但鱷魚竟趁著飼主在清洗池子時掙脫後逃脫，飼主下午將前往收容所領回，農業局也將依法開罰。

▲▼ 獨／高雄變恐龍世界！大馬路驚見「1.5m長鱷魚」出沒　畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲高雄大馬路驚見「1.5m長鱷魚」出沒，畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲▼ 獨／高雄變恐龍世界！大馬路驚見「1.5m長鱷魚」出沒　畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲大馬路驚見「1.5m長鱷魚」出沒，民眾嚇壞通報。（圖／記者賴文萱翻攝）

今日清晨4點多時，大智路、澄觀路口突然有一隻鱷魚出沒在馬路上逛大街，民眾路過驚見「鱷魚出沒」，擔心會遭受攻擊，嚇到趕緊通報。農業局表示，接獲通報後，隨即派出委外人員前往捕捉。

▲▼1.5m長鱷魚遭五花大綁仍兇猛逃脫　飼主洗水池發現不見了嚇壞。（圖／民眾提供）

▲1.5m長鱷魚遭五花大綁仍兇猛逃脫，飼主洗水池發現不見了嚇壞。（圖／民眾提供）

據了解，該隻鱷魚為附近民眾飼養，飼主在清洗水池時，先將鱷魚封口後綁起後腳防止逃脫，未料，該隻鱷魚依然強力掙脫後溜出，飼主發現鱷魚不見後嚇壞，趕緊打電話到動保處說，「他的鱷魚不見了，是不是有送來（動保處）？」

▲▼ 獨／高雄變恐龍世界！大馬路驚見「1.5m長鱷魚」出沒　畫面曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄大馬路驚見「1.5m長鱷魚」出沒，農業局趕緊派員捕捉。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據民眾曝光的畫面，農業局委外人員先將鱷魚嘴巴封起來，接著再用大網子將鱷魚圍起後帶離現場。初步了解，該隻鱷魚品種為眼鏡凱門鱷，體長約1.5公尺。農業局研判應該是寵物鱷，但個性兇猛，目前暫時收容，待主人來認領，屆時也將依法開罰。

農業局指出，該鱷魚飼主郭先生已至動保處完成訪談筆錄，並將鱷魚領回，據飼主表示，該鱷魚是他飼養在澄觀路工廠內，已飼養二年多，原本今天要送回鄉下，故昨日從大圓桶內移出，結果不愼走失。 根據動保法第20條「寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由七歲以上之人伴同」，違者可開罰新台幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並得限期令其改善；經限期令其改善，屆期未改善者，得按次處罰之。

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