擊落馬航MH17釀298死　ICAO裁定：俄羅斯需負責

▲馬航MH17班機2014年在烏克蘭上空遭到飛彈擊落，機上298人全數罹難。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

荷蘭與澳洲政府13日分別發表聲明指出，聯合國國際民航組織（ICAO）的航空理事會12日裁定，俄羅斯應對擊落馬來西亞航空MH17班機的事件負責；這起事件造成機上298人全部罹難，其中包含196名荷蘭公民與38名澳洲公民或居民。

根據《路透社》報導，馬航MH17班機於2014年7月17日從阿姆斯特丹啟程飛往吉隆坡，在烏克蘭東部上空被擊落，當時親俄分離主義分子和烏克蘭部隊正在交戰。

荷蘭法院2022年11月在當事人缺席的情況下，判定兩名俄羅斯男子和一名烏克蘭男子在這起攻擊案中犯下謀殺罪。不過，俄羅斯政府對判決表示不滿，痛批「荒謬」，且明言拒絕引渡自家公民。

▲馬航被地對空飛彈擊落，現場滿目瘡痍。（圖／路透社）



這次的裁定，是根據荷蘭與澳洲於2022年共同向ICAO提出的申訴案進行審議。ICAO雖未具司法拘束力，但負責制定全球航空標準，對193個成員國具高度影響力與道德權威。

荷蘭外交部長費爾特坎普（Caspar Veldkamp）指出，ICAO的決定不僅替受害者家屬帶來希望，也向國際社會釋出明確訊息，「國際法不能被任意踐踏而毫無後果。」

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）也強調，澳洲政府歡迎裁定結果，並呼籲ICAO儘快推動後續賠償機制。她呼籲俄方正視責任，依據國際法為這起「駭人暴力行為」負起應有代價。

目前ICAO尚未公開對此回應。不過，接下來將進一步審議俄方應採取何種形式進行賠償，是否進入談判階段，仍有待觀察。