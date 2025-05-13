菲前總統杜特蒂獄中當選市長！選舉淪代理戰爭　攸關女兒彈劾結果

▲杜特蒂在期中選舉中，當選達沃市市長。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

菲律賓前總統杜特蒂雖遭海牙國際刑事法院拘押，卻仍以高人氣成功當選故鄉達沃市（Davao）市長，再次鞏固其家族在南部的政治勢力。此次菲律賓的中期選舉，不僅牽動杜特蒂與現任總統馬可仕兩大家族的政爭，也成為副總統薩拉（Sara Duterte，杜特蒂之女）能否逃過彈劾的關鍵戰場。

根據英媒BBC，高齡80歲的杜特蒂過去執行大規模掃毒行動，導致至少6000人死亡，目前被遠在7000公里外的國際刑事法院拘押審理。儘管身陷囹圄，杜特蒂的名字仍合法保留在選票上，最終擊敗小型政壇家族子弟，重掌達沃市市政。由於菲律賓選舉法規定是只有在本國法院被判刑定罪，才會取消參選資格，因此杜特蒂仍可以當選市長。

據悉，杜特蒂的女兒薩拉曾於2022年搭檔小馬可仕角逐大選，最後成功當選副總統，不過杜特蒂與小馬可仕兩大家族卻因對中政策、掃毒立場、政治力以等因素決裂，而薩拉更遭指控曾揚言「刺殺小馬可仕」，也因此小馬可仕盟友居多的眾議院今年2月通過副總統薩拉彈劾議案，將案件送往參議院審理，預計選後由參議院決定是否彈劾。

▲菲律賓副總統薩拉．杜特蒂。（圖／路透）

此次菲律賓期中選舉，參議院24席中將改選12席，也因此選後由參議院決定是否彈劾薩拉，一旦薩拉遭拔除副總統職位，將終身不得參擔任公職。

至於杜特蒂的家族也在選舉中全面出擊！即便薩拉面臨身陷遭到彈劾的危機當中，但杜特蒂的么子賽巴斯蒂安（Sebastian Duterte）從達沃市長轉任副市長，在父親缺席時可以代掌市長職務。而杜特蒂的長子保羅（Paolo Duterte）則連任國會議員，多位孫輩也當選地方職務。

菲律賓擁有1.2億人口，此次期中選舉針對地方首長、州長與參議員、眾議院317席進行改選，參選職務共達1萬8800多個。另外，杜特蒂的親信克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）與前警察總長德拉羅薩（Ronald "Bato" dela Rosa）雙雙連任參議員，進一步鞏固政治基盤。

杜特蒂之所以被捕，正是獲馬可仕政府批准，兩大家族關係自此降至冰點。數週前，眾議院已通過彈劾薩拉的提案，使此次選舉更加關鍵。

►菲律賓明期中選舉！馬可仕vs杜特蒂家族全面開戰 政壇迎來大地震