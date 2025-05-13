川普啟程中東行　考慮赴土耳其參與俄烏談判

▲川普啟程前往中東。（資料照／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普12日啟程展開中東外交行程，首站抵達沙烏地阿拉伯，預計就加薩局勢、伊朗問題及俄烏戰爭和平進程展開高層磋商。川普並透露，正考慮親自前往土耳其，參與預定於15日舉行的俄羅斯與烏克蘭和平談判。

法新社報導，川普所搭乘的「空軍一號」總統專機，已從華府近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）起飛，預計將訪問沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國，行程期間不排除轉往土耳其。

川普在啟程前於白宮向媒體表示，「我確實在考慮前往（土耳其）。如果我認為會有實質進展，那麼我很可能會去。」他強調，15日即將在土耳其登場的俄烏和談「可能會有好結果」，並透露自己相信俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）「都會出席」。

針對如果普丁拒絕接受由烏克蘭方面提出的30天停火方案，是否將對俄羅斯實施進一步制裁，川普表示，「我有預感他們會同意。」

澤倫斯基方面則於同日公開表示，希望川普能親自赴伊斯坦堡出席和談，展現美國對和平進程的支持。這場可能具有轉折意義的會談，正值俄烏戰事持續、國際社會積極尋求停火契機之際，外界對於川普是否出席高度關注。