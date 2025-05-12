曼谷大樓倒塌「他死了她獨活」　小情侶婚禮夢想破碎變喪禮

▲事故發生於3月28日，因緬甸強震波及，位於曼谷洽圖洽區的國家審計署大樓倒塌。

圖文／鏡週刊

原本計畫今年4月向女友求婚的18歲建築工人賈克里（Jakkrit Sirarak），在曼谷國家審計署大樓倒塌事故中不幸罹難，家人悲痛接回遺體。這場意外也讓他與女友的婚禮夢想，化為無盡哀思。

賈克里的父親薩空（Sakhon Sirarak）上週四（8日）在家中，看著靈柩旁的兒子照片，神情哀傷。他說，兒子原本在曼谷工地工作存錢，「打算和Fon一起回家過潑水節，向她父母提親」。然而地震發生後，他隨即趕赴現場，「我曾希望奇蹟發生，但當我看到那座瓦礫山時，我就意識到幾乎不可能了」。

事故發生於3月28日，因緬甸強震波及，位於曼谷洽圖洽區的國家審計署大樓倒塌。當時建築內共有109名工人，至今官方已確認87人罹難，9人受傷，仍有13人失蹤。

賈克里與16歲的女友Fon，以及另一名34歲工人布恩羅（Boonrod Othathawong），都是甘沙旺村人，在工地工作已超過1年。事發時，Fon向曼谷市長查察·席提彭（Chadchart Sittipunt）描述，他們正在5樓作業，「賈克里上到10樓的洗手間，而我下到了1樓」。

隨著搜救持續進行，Fon心中的希望也逐漸破滅。上月18日，她在瓦礫堆前焚香祈願，對著土地守護神輕聲祈求：「請找到他，將他帶出來。不論他以什麼形態出現，我都能接受。」

上週四（8日），經DNA鑑定確認身份後，薩空接回了兒子賈克里的遺體，家中也為他舉行了簡單的喪禮。原本應是迎接新婚喜訊的家庭，如今只剩下深切的哀悼與無盡的懷念。



更多鏡週刊報導

泯滅人性！9寶媽祕密群組賣不雅片 6子女受害最小才10歲

中配小微轉型田園女神！抖音改拍挑糞種菜 小粉紅酸：快接孩子回深淵

這次不是中國！2台男混入空中展非法拍美軍戰機 遭韓警逮捕