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京華城案大逆轉！朱亞虎翻供：柯文哲、應曉薇通話「只是我推測」

▲▼台北地院今（8日）審理京華城案，已獲緩起訴的被告朱亞虎出庭作證，說詞有出入但「喜句」連發頻笑場。（圖／記者黃哲民攝）

▲前鼎越開發董事長朱亞虎。（圖／記者黃哲民攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北地方法院持續審理前台北市長柯文哲等人涉京華城弊案，關鍵證人、前鼎越開發董事長朱亞虎今（13日）出庭作證，推翻先前指控。他坦承，之前稱柯文哲與台北市議員應曉薇曾通電話或開會討論京華城案，純屬個人推測，缺乏證據。

案件審理進入交互詰問階段，朱亞虎先前曾表示，柯文哲與應曉薇曾通電話討論京華城案。不過，應曉薇的律師今天在庭上追問朱亞虎是否有證據支持該指控，朱亞虎坦言，「這是我的個人推測，我沒有證據，也未目睹過兩人通話。」並稱自己是基於過往擔任府會副總聯絡人的經驗，認為柯文哲通常不會拒接議員的電話，但具體內容僅是猜測。

▲▼ 台北地院審理京華城案提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案被羈押禁見至今。（圖／記者李毓康攝）

審判長江俊彥也修正問題，詢問朱亞虎是否知道柯文哲與應曉薇有過電話聯繫。朱亞虎再次表示，「我沒看過他們通電話，我不知道。」對此，應曉薇的律師指出，根據《刑事訴訟法》，證人的臆測或推測不能作為有效證據。

此外，朱亞虎同時推翻其他指控，包括先前稱應曉薇施壓市府官員以通過京華城案的說法。他在庭上改口稱，應曉薇在與官員開會時態度「很柔和」，並未辱罵或施壓公務員，且是一位認真問政的議員，積極處理市民陳情案，自己未曾看過應曉薇施壓官員。

民眾黨現任主席黃國昌在庭後表示，朱亞虎在去年9月28日的羈押庭中認罪，是因為檢察官的言辭引發其「共鳴」，並讓他誤以為參與案件即意味著有罪，檢方還透過誘導性訊問，將政治獻金捐款扭曲為賄款，起訴柯文哲收賄罪。民眾黨方面則強調，朱亞虎庭上的供詞已證明其指控僅屬推測，無法構成有效證據，案件正朝柯文哲無罪的方向邁進。

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