《核管法》修法三讀　朱立倫：國民黨守住台灣經濟最後一道防線

▲國民黨黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（13日）三讀通過《核管法》修正案，讓核電可以延役20年，讓已除役的核電機組能有機會重啟，國民黨主席朱立倫晚間表示，修法為台灣留下穩定電力的生機，這是國民黨對人民、對產業、對國家安全的責任。

朱立倫指出，核三廠二號機5月17日即將除役，這是台灣最後一座仍在運轉的核能機組，當民進黨執迷於「非核神話」，一步步將核電關掉，把整個國家的電力押寶在不穩定的綠能與高汙染的火力發電上，國民黨選擇挺身而出。

朱立倫說，國民黨努力修法要讓即將除役的機組，保留快速重啟的可能。但民進黨勢必會為了非核神主牌，阻擋一切重啟的可能，看到民進黨更是全黨投下反對票，無視民生需要、經濟壓力與國際趨勢。反觀世界各國，不管是美國、英國、日本、加拿大或是芬蘭，都在延役或重啟核電，因為他們明白，穩定、低碳、可負擔的能源，是國家競爭力的根本。

朱立倫認為，台灣不能再被意識形態綁架，國民黨堅持理性、務實的能源路線，就是要讓人民不用擔心缺電、不再被高電價壓垮。這場能源攻防，不只是一場政策推進，更是要為下一代、為中華民國爭一條活路。為台灣經濟與安全，守住了最後一道防線。國民黨會繼續堅持下去，不會讓台灣的未來，葬送在民進黨錯誤的政策的手中。