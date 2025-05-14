核管法修法「核一、核二有望重啟」　她點藍白3人：當初怎麼反對的？

▲核管法修法前，國民黨團總召傅崐萁召集黨籍立委教戰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

昨立法院會中三讀修正《核子反應器設施管制法第六條》，延長核電廠服役年限為執照生效日起算，最長為二十年，並放寬重啟條件。對此，綠委林楚茵今（14日）批評，藍白罔顧核安要讓退役核電廠重啟，相關修法讓台灣變成全世界第一個除役老舊核電廠可能再復活運轉的國家，已經除役的核一、核二都可申請重啟，新北市長侯友宜要嗎？朱立倫2016年當新北市長說的廢核？當初新北汐止立委黃國昌怎麼反核的？

對於相關修法，林楚茵批評，《核管法》最終在藍白黑箱硬闖下，以放寬延役條件、開放最長可延役20年的版本三讀強行通過。但在這表決前一刻才提出的「最高機密版」中，完全看不到核安標準與監管程序。

林楚茵指出，誇張的是，藍白不只是要老舊核電廠延役，更要開放「重啟退役核電廠」昨天最終三讀的再修正動議版本中，《核管法第6條》「運轉執照有效期間屆滿後，須再繼續運轉者，經營者得向主管機關申請」，等於讓台灣變成全世界第一個除役老舊核電廠可能再復活運轉的國家。

林楚茵直言，這種立法災難，表示已經除役的核一、核二都可申請重啟，新北市長侯友宜要嗎？朱立倫2016年當新北市長說的廢核？當初新北汐止立委黃國昌怎麼反核的？新北六席國民黨立委怎麼向選民交代？如果國民黨選票騙到手就罔顧民意只在乎政治操縱，就透過大罷免讓國民黨立委回家吃自己。

林楚茵強調，核安擺第一，修法不能黑箱，核廢料處理社會要有共識；當前核三廠二號機已運轉40年，國人安全更不能被模糊帶過。