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水星進金牛！　4生肖要發了

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲4生肖懂得錢滾錢。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，5月10日水星進入務實穩健的金牛座，生肖屬「牛、羊、豬、龍」更懂用財務規劃，錢滾錢放大財富。

第四名生肖龍

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優勢關鍵：懂得槓桿+創意型投資人

水星金牛期間，你的財商邏輯變得更實際，能夠將夢想落地，特別懂得如何用現有資源創造更大的價值。這段時間你適合使用資源槓桿法，例如與人合資創業、投資新創專案，或以資產換資產（如轉租、次貸），你不怕風險，但會精算風險可控的條件再出手。

建議可多參加創業論壇或財經社群，透過人脈連結找到金流新機會，並善用稅務與現金流設計，讓每一塊錢的流動都服務你的願景。會理財的龍不是守財奴，而是操盤手。

開運儲蓄法：機會基金帳戶+黑金錢包聚財氣

你適合開設「機會基金帳戶」，每月固定撥一筆錢到這個帳戶，用來投資未來創業、合夥、進修的機會，讓錢變成彈性資源。建議使用黑色或金色皮夾與帳本，這類色彩有助於強化你的判斷與財氣聚集，也提升你把握機會的果斷力。

第三名生肖豬

優勢關鍵：懂得布局被動收入+穩中求進

生肖豬的人在水星金牛座期間，財務思維格外清晰，你不喜歡操心複雜的投資，但極有直覺去挑選「會生錢的東西」。

這段時間你適合發展被動收入模式，如投資店面、小套房出租、數位資產（如版稅、訂閱服務）等，只要前期布局到位，後續就能坐享其成，不需追求高報酬，只要穩穩入帳，你就滿足。

而且你願意花時間學會投資基本知識，搭配水星加持的分析力，會更懂得衡量「報酬vs成本」的黃金比例，是典型的穩收派代表。

開運儲蓄法：自動轉帳儲蓄+綠色錢包強化流動

你適合設立自動轉帳儲蓄帳戶，每月一發薪即自動撥款進儲蓄，不必手動操作，減少「想太多就花光」的機會。搭配綠色或墨綠色皮夾或存摺，這種顏色象徵生生不息與正向流動，能幫你提升金錢的「循環性收入」運氣。

第二名、生肖羊

優勢關鍵：重視安全感+記帳與預算控管嚴謹

當水星進入金牛座，你對「安全感」的需求強烈，理財對你而言不只是追求獲利，更是「安心過生活」的方式。你擅長做預算規劃、控管日常支出，從每個月的水電費、雜費到小孩學費都有明確安排。

你適合建立一套現金流帳本系統，把每一筆錢的流入與流出記錄清楚，並設定儲蓄比率、分配消費比例。家庭理財對你尤其重要，若能結合共同基金或家庭保險計畫，將大幅提升你的資產效率，是用「管理」取代「盲目投資」的財務高手。

開運儲蓄法：周計畫式記帳+粉紅帳本暖心穩財

你適合用「周計畫式記帳」，每周檢視一次收支狀況，微調生活支出，這種節奏不會過度壓力，又可穩定儲蓄習慣。建議使用粉紅色、淡紫色的帳本或記帳APP主題，這些柔和色彩能撫平你對金錢的焦慮，提升內在安全感與儲蓄續航力。

第一名、生肖牛

優勢關鍵：耐心+紀律+穩定性高

金牛座的務實能量與生肖牛不謀而合，這段時間你對「錢要有歸屬感」的渴望更強烈，偏好低風險、穩定成長的資金管理方式。你擅長規劃長遠、懂得耐心等報酬，適合定期定額投入優質基金或ETF，把資金交給時間與複利滾動，累積穩健財富。

水星進金牛也讓你在閱讀財經資訊、挑選理財商品上變得更有邏輯，不衝動、不追高。若能搭配年度目標設定，每季調整資產配置，財富將如牛步般穩定累積，最終築起屬於你的金錢堡壘。

開運儲蓄法：分層存錢法+紅色存摺提升動力

你適合使用「分層存錢法」，將收入分為三類：必備儲蓄（如退休金）、目標儲蓄（旅遊、買房）與日常儲蓄（應急金），每層目標明確、用途清楚，讓你理財更有方向。建議你選用紅色或深棕色存摺或存錢筒，象徵穩定與成長，有助於提升執行力與儲蓄動力。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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