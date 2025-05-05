好運擋不住！「立夏最旺」Top3生肖　運勢飆升像開掛

▲「立夏」登場後，會悄悄帶動個人運勢變化。（示意圖／視覺中國CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

「立夏」節氣正式登場，象徵萬物進入快速成長的階段，不僅自然景色轉變，也悄悄帶動個人運勢變化。《科技紫微網》盤點出「立夏最旺」Top3生肖，運勢飆升像是開外掛一樣，快看看自己有沒有上榜！

生肖「蛇」



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立夏一到，屬蛇的朋友好運接連報到！不論是感情還是工作，都有明顯的好消息，單身者有機會透過親友介紹或相親，遇到讓人怦然心動的對象；有伴的你，感情甜蜜加溫，不妨安排個小旅行或約會，共度美好時光。事業運也不遑多讓，有貴人助力、表現出色，成績亮眼，不過好運之餘，荷包開銷也可能跟著變多，記得聰明理財、把握節制，才能讓這波好運延續更久。

生肖「狗」



對屬狗的人來說，這段時間就像開了外掛一樣順風順水！工作方面不但任務完成度高，還有機會接觸新領域、學習新技能，為未來職涯加分不少。愛情運也熱力四射，單身者交際圈大擴張，遇見有趣對象的機率大增；有伴侶的你，互動甜蜜、感情穩定發展，整體來說，這個立夏是成果豐收的關鍵時機，努力會有好回報，好好把握每個機會！

生肖「豬」



立夏後，屬豬的朋友迎來一段踏實向前的好時光。工作上穩穩推進，不搶鋒頭也能累積實力與成果，讓人安心放心，感情方面，單身者有機會在職場中遇見心動對象，默契慢慢升溫；有伴侶的人，雖各自忙碌，但彼此理解、相互扶持，是最安心的陪伴。財運表現不錯，正財穩定、偏財有望，特別是短期投資，有機會見到實質回報，只要不貪心，收益值得期待。