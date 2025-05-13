賴清德接受《日經》專訪　籲建「非紅供應鏈」抗中不公貿易

▲賴清德5月下旬將滿一週年總統任期。（圖／記者湯興漢攝）



記者張方瑀／綜合報導

總統賴清德近日接受《日經亞洲》（Nikkei Asia）專訪時直言，面對中國長期以來的「不公平貿易」操作，全球民主國家應攜手建立不依賴中國的「非紅供應鏈」，並點名日本應在印太局勢日益緊張之際，發揮更積極的領導角色。

賴清德預計5月下旬將滿一週年總統任期，他在總統府接受《日經亞洲》專訪時指出，當前全球供應鏈重整已成趨勢，台灣政府將善用自身在生產與製造方面的優勢，攜手民主盟友推動半導體供應鏈重組，確保自由貿易體系不被中國傾銷破壞。

賴清德認為，過去由美國與西方主導的自由經濟體系，帶來全球經濟繁榮與政治穩定，但並非所有國家都秉持相同規則。他點名中國長期透過仿冒、竊取智慧財產權及大規模補貼，將廉價商品傾銷全球，嚴重衝擊國際公平貿易。

賴清德說，「如果無法解決這種不公平貿易，我們數十年來辛苦建立的穩定社會和經濟繁榮，以及我們追求的一些價值觀都可能被摧毀。因此，我認為值得觀察美國近期有意解決不公平貿易，並在必要時提供協助。」

賴清德表示，政府因此希望利用台灣在生產和製造方面的優勢連結民主社會，建立不包括中國的全球半導體非紅供應鏈，「這會確保未來世界進一步繁榮與發展，自由貿易能繼續發揮作用，不受傾銷影響。」

他也強調，台灣與中國的情勢與他國不同，北京不僅持續軍事與政治施壓，還透過滲透與統戰手段對台社會進行分化。

賴清德指出，台灣「必須展現嚇阻力量，防止中國做出錯誤判斷」，同時承諾「只要有對等尊嚴，台灣願與中國進行交流合作，謀求兩岸和平共榮」。

賴清德表示，他已提出17項因應策略，對抗來自中國的5大國安威脅，包括對主權的挑戰、軍事間諜滲透、國家認同模糊化、社會統戰，以及透過「融合發展」吸引台商與青年。

賴清德說，其中一項具體作法，就是推動恢復軍事審判制度，「這展現台灣在對抗中國滲透上的堅定決心。」

儘管中國積極打壓台灣的外交空間，賴清德認為，台灣與亞洲多國的非官方關係仍持續深化。他提及自己曾於2022年以私人身分赴日，出席前首相安倍晉三的喪禮，並重申，「日本是強大的國家，我誠摯希望日本在國際秩序重組中扮演領導角色。」

賴清德呼籲台日加速推動雙邊貿易協定，也盼望日本繼續支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），強化台灣在區域經濟中的角色。

對於美國可能對台商品加徵關稅，賴清德坦言這對以出口為導向的台灣是重大挑戰，但強調不會與華府對抗，而是透過談判降低衝擊，包括擴大對美投資、降低貿易壁壘與遏止「洗產地」等行為。

「我們將從零關稅的提議展開談判，尋求與美方簽署雙邊貿易協定。」他強調，這樣的合作不僅符合雙方利益，也有助推動美國成為全球AI中心，並促進世界和平。

賴清德進一步指出，台灣具備的科技實力與投資潛能，能助美國發展AI產業，也將帶動台灣產業升級轉型、深化與美國經濟結構的整合。

他也提及「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，期望與日本、美國、荷蘭等夥伴深化合作。「日本擁有原材料與設備，美國專精設計與行銷，台灣負責生產與製造，荷蘭則是設備技術領先」，賴清德說，這樣的分工合作能打造更穩健的民主供應鏈體系。

儘管對抗北京已是當前戰略主軸之一，賴清德仍重申，台灣未曾放棄與中國對話的可能性。他強調，只要在「對等與尊嚴」的前提下，願意持續對話與交流，「我們選擇的是溝通，不是對抗；是合作，而非圍堵。」