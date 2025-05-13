　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賴清德接受《日經》專訪　籲建「非紅供應鏈」抗中不公貿易

▲▼中華民國第16任總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德5月下旬將滿一週年總統任期。（圖／記者湯興漢攝）

記者張方瑀／綜合報導

總統賴清德近日接受《日經亞洲》（Nikkei Asia）專訪時直言，面對中國長期以來的「不公平貿易」操作，全球民主國家應攜手建立不依賴中國的「非紅供應鏈」，並點名日本應在印太局勢日益緊張之際，發揮更積極的領導角色。

賴清德預計5月下旬將滿一週年總統任期，他在總統府接受《日經亞洲》專訪時指出，當前全球供應鏈重整已成趨勢，台灣政府將善用自身在生產與製造方面的優勢，攜手民主盟友推動半導體供應鏈重組，確保自由貿易體系不被中國傾銷破壞。

賴清德認為，過去由美國與西方主導的自由經濟體系，帶來全球經濟繁榮與政治穩定，但並非所有國家都秉持相同規則。他點名中國長期透過仿冒、竊取智慧財產權及大規模補貼，將廉價商品傾銷全球，嚴重衝擊國際公平貿易。

賴清德說，「如果無法解決這種不公平貿易，我們數十年來辛苦建立的穩定社會和經濟繁榮，以及我們追求的一些價值觀都可能被摧毀。因此，我認為值得觀察美國近期有意解決不公平貿易，並在必要時提供協助。」

賴清德表示，政府因此希望利用台灣在生產和製造方面的優勢連結民主社會，建立不包括中國的全球半導體非紅供應鏈，「這會確保未來世界進一步繁榮與發展，自由貿易能繼續發揮作用，不受傾銷影響。」

他也強調，台灣與中國的情勢與他國不同，北京不僅持續軍事與政治施壓，還透過滲透與統戰手段對台社會進行分化。

賴清德指出，台灣「必須展現嚇阻力量，防止中國做出錯誤判斷」，同時承諾「只要有對等尊嚴，台灣願與中國進行交流合作，謀求兩岸和平共榮」。

賴清德表示，他已提出17項因應策略，對抗來自中國的5大國安威脅，包括對主權的挑戰、軍事間諜滲透、國家認同模糊化、社會統戰，以及透過「融合發展」吸引台商與青年。

賴清德說，其中一項具體作法，就是推動恢復軍事審判制度，「這展現台灣在對抗中國滲透上的堅定決心。」

儘管中國積極打壓台灣的外交空間，賴清德認為，台灣與亞洲多國的非官方關係仍持續深化。他提及自己曾於2022年以私人身分赴日，出席前首相安倍晉三的喪禮，並重申，「日本是強大的國家，我誠摯希望日本在國際秩序重組中扮演領導角色。」

賴清德呼籲台日加速推動雙邊貿易協定，也盼望日本繼續支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），強化台灣在區域經濟中的角色。

對於美國可能對台商品加徵關稅，賴清德坦言這對以出口為導向的台灣是重大挑戰，但強調不會與華府對抗，而是透過談判降低衝擊，包括擴大對美投資、降低貿易壁壘與遏止「洗產地」等行為。

「我們將從零關稅的提議展開談判，尋求與美方簽署雙邊貿易協定。」他強調，這樣的合作不僅符合雙方利益，也有助推動美國成為全球AI中心，並促進世界和平。

賴清德進一步指出，台灣具備的科技實力與投資潛能，能助美國發展AI產業，也將帶動台灣產業升級轉型、深化與美國經濟結構的整合。

他也提及「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，期望與日本、美國、荷蘭等夥伴深化合作。「日本擁有原材料與設備，美國專精設計與行銷，台灣負責生產與製造，荷蘭則是設備技術領先」，賴清德說，這樣的分工合作能打造更穩健的民主供應鏈體系。

儘管對抗北京已是當前戰略主軸之一，賴清德仍重申，台灣未曾放棄與中國對話的可能性。他強調，只要在「對等與尊嚴」的前提下，願意持續對話與交流，「我們選擇的是溝通，不是對抗；是合作，而非圍堵。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
380 1 2708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爸答應喝完人生最後一瓶酒！　全家見「本尊」傻眼：被擺一道
快訊／上班快改道！　國1事故塞爆
黃仁勳專機抵台後又閃離！原因曝光　輝達總部有意設花博
王文洋「包養嫩女」照片曝光！　布局縝密告索10億
吳卓源「小三風波」1年後怨：不公平　被瘦子點名委屈「水太深」
美媒：道奇王牌即將回歸　最快下周本季初登板
王文洋「桃色劫」盤點！　名媛勒索320萬最終成植物人
王文洋包養163公分嫩妹！身分起底　長相甜美相差40歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘋果iPhone 17疑漲價！　被爆「不敢怪關稅」怕激怒白宮

美中貿易戰降溫！　高盛最新報告曝美經濟衰退機率

賴清德接受《日經》專訪　籲建「非紅供應鏈」抗中不公貿易

川普啟程中東行　考慮赴土耳其參與俄烏談判

川普放話蘋果將加大在美投資：我認為會比先前15兆元還多

本周擬與習近平通話！　川普曝首要目標

哈瑪斯釋放美以雙重國籍人質　川普讚：大新聞

美中互降關稅！美股狂飆逾1100點　台積電ADR勁揚近6%

阿根廷公開大發現！法院地下室驚見「83箱納粹遺產」

快訊／澤倫斯基正式批准「美烏礦產協議」

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【第一視角】苗62線天降恐怖「石雨」　騎士S型躲閃險遭砸

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

蘋果iPhone 17疑漲價！　被爆「不敢怪關稅」怕激怒白宮

美中貿易戰降溫！　高盛最新報告曝美經濟衰退機率

賴清德接受《日經》專訪　籲建「非紅供應鏈」抗中不公貿易

川普啟程中東行　考慮赴土耳其參與俄烏談判

川普放話蘋果將加大在美投資：我認為會比先前15兆元還多

本周擬與習近平通話！　川普曝首要目標

哈瑪斯釋放美以雙重國籍人質　川普讚：大新聞

美中互降關稅！美股狂飆逾1100點　台積電ADR勁揚近6%

阿根廷公開大發現！法院地下室驚見「83箱納粹遺產」

快訊／澤倫斯基正式批准「美烏礦產協議」

佐佐木朗希遭韓媒嘲諷：速球像打擊練習 美媒潛力榜跌出榜首

31歲女「國道遭4車夾擊」身亡　司機竟稱：鬼遮眼

新創福音！Google推出AI Futures Fund　提供模型、資源與投資機會

好市多新熟食「綜合壽司」上架！　評價超兩極

賴清德知習近平餐敘可能性低　釋善意喊對話交流、和平共榮拚經濟

蘋果iPhone 17疑漲價！　被爆「不敢怪關稅」怕激怒白宮

《玩命》韓哥來台活動爆爭議！全場都視線死角 砸2萬買VIP才能看

快訊／上班快改道！　國1事故塞爆

廣三SOGO槍擊案將滿26年！槍手仍成謎　23歲孕婦中彈成植物人

中美暫降溫！先協商「三大議題」　林承鐸：難度大預料美方繼續施壓

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

國際熱門新聞

BBC分析年輕人為何瘋「白沙屯媽祖」

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

阿根廷地下室驚人發現「83箱納粹遺產」

墨西哥爆當街槍殺女市長候選人

中國點頭打擊芬太尼！川普曝將通話習近平

美中互降關稅！美股狂飆逾1100點　台積電ADR勁揚近6%

川普推最惠國政策！宣布藥品降價59%

趙麗穎形塑陸劇「大女主」面貌？

五六年級生慘到爆　經濟學人揭血淚處境

即／北海道近海5.0淺層地震　青森也在搖

快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

即／倫敦地鐵突遇停電「大規模癱瘓」　停電原因調查中

即／2台灣人在南韓遭逮　偷拍美軍戰機

即／澤倫斯基批准美烏礦產協議

更多熱門

相關新聞

美中貿易戰降溫！　高盛最新報告曝美經濟衰退機率

美中貿易戰降溫！　高盛最新報告曝美經濟衰退機率

高盛（Goldman Sachs）12日向客戶發布報告指出，由於美中最新達成的貿易協議所設定的關稅水準低於先前預期，將美國在未來12個月內陷入經濟衰退的機率自原本的45%下修至35%。同時，高盛也微幅上調2025年美國經濟成長預測與下修通膨預估，反映該協議對經濟的緩衝作用。

本周擬與習近平通話！　川普曝首要目標

本周擬與習近平通話！　川普曝首要目標

美中互降關稅！美股狂飆逾1100點　台積電ADR勁揚近6%

美中互降關稅！美股狂飆逾1100點　台積電ADR勁揚近6%

即／北海道近海5.0淺層地震　青森也在搖

即／北海道近海5.0淺層地震　青森也在搖

財稅大佬陳聽安教授辭世　享年92歲

財稅大佬陳聽安教授辭世　享年92歲

關鍵字：

賴清德台灣中國半導體貿易日本日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

京城銀行599億賣出併入永豐金　成立77年將告別台股

第6代「大改款TOYOTA RAV4來了」首度預告

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

罷團在苗栗踢鐵板！連署截止未達法定門檻

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

性侵女病患　台大住院醫仍在看診？婦產科：已請辭

不聽母勸「放下就好」軟爛男殺女友毀2家

日本爆紅「超慢深蹲法」　每天練1次就瘦爆

板中將迎新校長！學生掛布條：獨裁就滾

BBC分析年輕人為何瘋「白沙屯媽祖」

國一離奇死亡車禍！賓士大G男命喪車內

王文洋「桃色劫」盤點！　名媛勒索320萬最終成植物人

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

霖霖捲小三風波！經紀人護航發聲「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

台股從谷底反彈！不敗教主猜中了「看好1產業發展」

更多

最夯影音

更多

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面