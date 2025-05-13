關稅降溫145%到30%　被美視為「強悍中方三人組」發揮談判特長　

▲中美經貿高層會談5月10日至11日在瑞士日內瓦舉行，中美經貿中方牽頭人「三人組」何立峰、李成鋼、廖岷。（圖／翻攝新華社）

記者任以芳／北京報導

中美經貿會談作13日釋出聯合聲明，雙方互降115%關稅，超出外界預期，也符合中美一致認同彼此取得「實質」進展與「重要」共識，也讓外界更加關注中方這次牽頭人何立峰與李成鋼、廖岷，「三人組」被美國財長貝森特認定是「強悍的談判者」，其個性與談判風格也有所不同，何立峰基層做起善於先傾聽抓問題，擅長用數據破局，李成鋼擅長準確引用WTO規則和國際貿易慣例，廖岷被稱為學者官員，個性成穩，熟悉國際經濟規則與金融體系，三人互補特長，也為中方與美首次會談贏得良好開局。

中美經貿關稅戰歷經一個多月，終於正式降溫，回到談判正軌。中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）10日至11日在瑞士日內瓦會談落幕後，雙方於昨12日發布聯合聲明，美國對中國商品關稅將從145%降至30%，為期90天，中國對美國商品的關稅將從125%降至10%，相互降稅115％，消息一出也激勵全球股市。

中美這份聯合聲明也讓外界有些意外，比預期結果要來得快以及好，接下來中美雙方將建立建立中美經貿磋商機制，中方這次出馬的三位牽頭人會怎麼安排後續，以及他們作風、談判風格也備受關注，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨受訪也直言，包括中國副總理何立峰、商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼和財政部副部長廖岷等，是「強悍的談判者」。

▲中國國務院副總理何立峰。（圖／翻攝新華社）

根據公開資料顯示，何立峰，1955年出生於廣東興寧，早年投身基層，就讀於廈門大學經濟系，1984年獲碩士學歷後進入廈門市政府，在1984年至2009年間歷任福建省廈門市政府辦公室幹部、副主任、廈門市財政局副局長、局長，並且先後擔任過泉州、福州、廈門三市書記，1985年中共中央總書記習近平調任廈門任職期間，何立峰是他鐵桿「老部下」，兩人十分有默契。

資料顯示，何立峰在福建任職期間，曾透過小三通到台灣，也會講閩南語，其作風務實也嚴守紀律，陸媒《每日經濟新聞》曾報導，當年何立峰重回廈門任市委書記時，曾向開會明確表態，一是希望大家不要因為他不登門造訪而誤解，二不喜歡別人到家裡串門，真誠歡迎大家業餘時間到辦公室談事聊天。他也常常常常在每晚9點左右召開辦公會，一開就到深夜。

直到2009年何立峰調任天津市委副書記兼濱海新區管委會主任。2013年當選天津市政協主席。2014年入中央，出任國家發改委副主任（正部級）。2017年何立峰除升任發改委主任，當選全國政協副主席，晉升副國級。一路從基層做起，履歷豐富，外界對他評價是「忠誠度」極高，十分貼近最高領導人意志，加上強硬又不失彈性的談判風格，可順利幫助中國協商爭取符合國家最大利益。

何立峰從基層做起，他的談判溝通技巧是先傾聽，了解對方立場訴求，才能找到解決問題的辦法。曾有陸媒透露，何立峰在談判間隙，主動與美方代表進行輕鬆的交流，話題不局限於經貿問題，還涉及文化、教育等多個領域，從輕鬆的交流，增進彼此的瞭解和信任。

本質上，何立峰強硬中心思想未變過，而是彈性調整與對方協商氛圍。陸媒報導指出，何立峰也擅長用數據說話與破局，何立峰在談判中多次引用《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）數據，指出中國已通過多元化佈局降低對美依賴。例如，2024年東盟首次超越美國成為中國第一大貿易夥伴，佔中國外貿總值的15.3%，這為中方贏得戰略主動。

▲美財長稱何立峰、李成鋼、廖岷是「強悍的談判者」。（圖／翻攝新華社）

另外，中方新任談判牽頭人廖岷、李成鋼也走進了大眾視野。李成鋼生於1967年安徽太湖，是中國政壇經貿談判專家，擁有北京大學法律系和德國漢堡大學法律經濟學位，曾在商務部條約法律司、進出口公平貿易局等多個部門任職，積累豐富的法律和貿易經驗。

他曾任商務部進出口公平貿易局副局長、條約法律司副司長等職，2010年11月任商務部條約法律司司長（其間：2013年2月至2014年2月掛職任青島市委常委、副市長），2016年12月任商務部部長助理、黨組成員。

2021年2月，李成鋼被任命為中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。談判擅長準確引用WTO規則和國際貿易慣例，為中方爭取有利地位。

▲中國財政部副部長廖岷。（圖／翻攝新華社）

廖岷生於1968年，江西南昌人，現任中國財政部副部長，擁有北京大學經濟學院碩士學位和英國劍橋大學嘉濟商學院工商管理碩士學位，兼具深厚的學術底蘊與國際化視野。廖岷過去還有一個特別身份「校園民謠歌手」，曾創作《等人就像在喝酒》、《流動青春》等多首在北大校內廣為傳唱的歌曲。

廖岷的工作經歷主要是在央行、銀監部門和銀行業金融機構，他、先後在中國人民銀行、中國光大集團等單位工作2011年至2016年任上海銀監局局長。在上海銀監局任職期間，銀監會內部人士曾對媒體表示，「很多監管舉措，上海銀監局都走在前面」。2016年12月廖岷由滬返京，出任中財辦國際經濟局局長。2016年12月起任中央財經領導小組辦公室經濟四局局長。



2019年廖岷曾陪同劉鶴訪美，參與中美經貿談判。當時中方貿易工作組會議前臨陣換將，本由時任商務部副部長王受文擔任中方團長，突然改由中財辦副主任兼財政部副部長廖岷率領。外界分析，廖岷性格沈穩內斂，兼具學者的儒雅與官員的務實，談判風格，專業、務實且靈活的特點，理論知識扎實，熟悉國際經濟規則與金融體系，成為談判大將之一。

總結「三人組」表現，何立峰作為中方牽頭人，秉持「三個不變」原則，援引規則逐條辨析美方方案，維護中方核心利益立場堅定，同時推動傷雙方互利共贏；李成鋼憑借深厚的專業背景，成為談判桌上的法律專家；廖岷作為財政部副部長，關鍵議題上推動雙方達成共識，三人互補特長，也在這場複雜的談判局勢為中方取得良好局勢。