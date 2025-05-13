本周擬與習近平通話！　川普曝首要目標

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普12日表示，他計劃於本周內與中國國家主席習近平進行通話，並強調當前與中方的貿易磋商已取得積極進展。他表示，自己的首要目標是「打開中國的市場」，以實現雙邊經貿關係的根本重置。

美中高層代表在瑞士日內瓦舉行為期2天的經貿會談，雙方達成初步協議，同意暫緩報復性關稅90天，美對中關稅降至30％，中國則同步對美降至10％，並將自本月14日正式生效。此次會談由中國國務院副總理何立峰率團與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）進行閉門協商。

川普12日在白宮記者會中宣布，美國將大幅降低藥品價格，並在談及中美經貿關係時表示，雙方於日內瓦的對話「非常友好」，他認為中國對與美國的合作持開放態度，美方也並不希望傷害中方利益。

不過，川普也指出，此次所達成的關稅暫緩措施，不包含美國先前針對中國進口的汽車、鋼鐵與鋁等既有關稅項目。同時，未來計畫施加的藥品進口關稅，也不屬於此次暫緩範圍內。

川普強調，重新設定與中國的經濟往來框架，是他任內的重要目標之一，「我最大的目標，是讓中國市場對我們開放。」他表示，若與習近平的通話順利，有望進一步推進雙方在貿易與市場開放議題上的共識。