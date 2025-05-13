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川普放話蘋果將加大在美投資：我認為會比先前15兆元還多

▲川普放話庫克將進一步擴大蘋果在美投資。（圖／路透）

▲川普放話庫克將進一步擴大蘋果在美投資。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普12日表示，他與蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）通話，他認為蘋果將投高在美投資金額，將比先前說的5000億美元（約新台幣15兆元）還高。

綜合外電報導，川普12日在白宮橢圓辦公室受訪時說，「我今天早上與庫克談過，我認為他將提高投資金額。5000億美元，他將在美國建許多蘋果工廠，我們對此表示期待。」

蘋果今年2月已宣布，計劃在美國投入5000億美元擴張，包括在德州休士頓組裝人工智慧伺服器。美中貿易戰若緩和，對於大多數產品生產集中在中國、且將中國視為第三大市場的蘋果而言無疑是利多。

不過美中關稅暫緩的消息對蘋果是否有立即性幫助，仍有待觀察。儘管4月起多數核心產品如手機與電腦已獲關稅豁免，避免遭受高達145%的關稅衝擊，但中國進口商品仍有30%關稅尚未解除；此外，蘋果在印度與越南等地的次要生產據點，仍面臨10%關稅。

川普政府持續要求蘋果將設備生產，包括iPhone製造遷回美國。不過，多數業界專家認為，這樣的做法不僅成本高昂，也難以實現。

庫克本月稍早在財報電話會議中表示，目前蘋果已開始從印度與越南生產基地供應美國市場所需產品，但也坦言未來形勢難以預測，不願對6月以後的情勢做出評估。

對於川普談話內容，蘋果發言人則婉拒置評。

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