哈瑪斯釋放美以雙重國籍人質　川普讚：大新聞

▲美以雙重國籍的亞歷山大獲釋 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

以色列軍方證實，擁有美國與以色列雙重國籍的士兵亞歷山大（Edan Alexander）今日從加薩走廊獲釋，在以軍陪同下跨越邊境返回以色列，結束長達超過19個月的囚禁。他是最後一名生還、具美國國籍的哈瑪斯人質。

法新社報導，美國總統川普在即將啟程訪問中東前於白宮表示，「這是個大消息。他要回家見父母了，這真是太棒了。他們原本以為他已不在人世。」

以色列國防軍（IDF）在聲明中指出，「不久前，在IDF部隊的陪同下，以軍士兵亞歷山大進入以色列境內。他目前正前往南部的初步接待地點，稍後將與家人團聚。」

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對亞歷山大的獲釋表示欣慰，並強調這是以軍持續對哈瑪斯施加軍事壓力、以及美國總統川普「政治施壓」所促成的結果。

年僅21歲的亞歷山大出生於以色列特拉維夫，兒時隨家人移居美國並在當地成長，高中畢業後自願回國服役，派駐至加薩邊境地區。2023年10月7日，哈瑪斯對以色列發動突襲，他在混亂中遭擄並被帶往加薩，從此失聯。

哈瑪斯本月11日宣布，將釋放亞歷山大以作為達成停火協議與允許人道援助進入加薩的一部分。此次人質獲釋被外界視為雙方可能重啟談判的關鍵訊號之一。

目前亞歷山大正在接受健康與心理評估，預計將在接待中心與家人團聚，未來數日內是否公開露面，仍有待官方進一步安排。