消費者受益！美中關稅大降115%　估「這2類」電子產品價格降低

▲美中代表在瑞士日內瓦針對關稅協議達成的談判，可能影響智慧型手機銷售與供應鏈發展。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美中貿易戰近期出現緩解跡象，雙方在瑞士日內瓦談判後達成協議，宣布在未來90天內大幅降低關稅。美國將對中國商品的關稅從145%降至30%，中國則將對美國商品的關稅從125%降至10%。此舉被視為科技產業的重大利多，預期將降低智慧型手機、筆記型電腦等產品的成本，並為全球供應鏈帶來新契機。

根據《路透社》等外媒報導，這項協議由美國財政部長班森特（Scott Bessent）宣布，旨在為雙方爭取更多談判空間，避免貿易戰進一步升級。雖然協議期限僅為90天，但市場反應熱烈，標普500與道瓊期貨分別上漲2.6%與2%，顯示投資人對貿易緊張局勢緩解感到樂觀。

《市場觀察》（MarketWatch）則指出，這次關稅調降對科技產業影響深遠。蘋果、戴爾、聯想等依賴中美供應鏈的企業，將因零組件成本下降而受益。此外，高通、博通等晶片製造商也可望因製造成本降低而提升競爭力。

然而，專家提醒，這項協議僅為暫時性措施，根本性的結構性問題仍未解決。《The Australian》報導指出，雙方仍存在深層的不信任，尤其是在中國國家主導經濟政策與美國供應鏈安全等議題上，未來談判仍充滿挑戰。

據悉，先前受到美國對中國進口商品徵收高達145%關稅的影響，導致製造成本增加，智慧型手機價格被預估上漲31%、筆記型電腦和平板電腦被預估上漲34%，尤其蘋果公司更預計面臨14億美元關稅成本，因此蘋果曾考慮將部分產品組裝從中國轉移至印度、越南，以求分散風險，並將部分MacBook和iPad的生產轉移到美國。

總體而言，這項關稅調降協議為科技產業帶來短期利多，降低了產品成本，並為供應鏈重組提供契機。然而，未來雙方仍需就結構性問題進行深入談判，以確保長期穩定的貿易關係。