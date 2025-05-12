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快訊／黃仁勳回來了？私人飛機19：45降落松機　行程曝光

▲▼NVIDIA執行長黃仁勳與美國總統川普在「美國製造，投資美國」活動上握手。（圖／路透）

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

「AI教父」黃仁勳回來了！輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳傳出今（12）日晚間7時45分，搭乘從美國加州聖荷西直飛台北的VJT712班機抵達松山機場。根據航空追蹤網站顯示，這架灣流7500型私人飛機目的地正是松山機場，不過目前僅看到黃仁勳的老婆、女兒及兒子出現，本人尚未現身。

雖然官方未證實細節，但流出的行程表顯示，黃仁勳將於5月15日拜會台積電董事長魏哲家，並出席台積電設宴款待，雙方可望就AI伺服器、高效能運算（HPC）與CPO（共同封裝光學）技術進行深度交流。法人看好此次會談將成為台股AI概念股的利多催化劑。

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▲黃仁勳老婆、女兒、兒子抵達現場。（圖／記者黃國霖攝）

▲黃仁勳老婆、女兒抵達松山機場。（圖／記者黃國霖攝）

5月17日黃仁勳則預計宴請台灣供應鏈高層，地點傳出是在台北知名的磚窯餐廳，預計討論新世代AI伺服器、CPO應用與未來訂單趨勢。包括廣達、緯創、技嘉、光寶科與台光電等主要供應鏈廠商將是關鍵受惠者。

本次行程重頭戲將在5月19日登場，黃仁勳將於台北流行音樂中心發表COMPUTEX大會主題演講，向全球媒體與上千位現場來賓展示AI與加速運算的最新突破。21日則將與全球媒體聯訪，預料針對AI戰略、供應鏈合作與關稅政策等議題，揭露更多未來布局方向。

▲黃仁勳老婆、女兒、兒子抵達現場。（圖／記者黃國霖攝）

▲黃仁勳兒子現身。（圖／記者黃國霖攝）

此外，外界也高度關注輝達首座海外總部是否將落腳台灣，黃仁勳先前就曾暗示會在COMPUTEX期間公布進一步消息。而他每次訪台必逛夜市的傳統，是否再現身寧夏或饒河夜市，也成了粉絲們熱切期待的「彩蛋行程」。

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