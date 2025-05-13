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最想先吃哪一道菜？超準心測找出你的隱藏才能

▲▼心理測驗,天賦,才能,協調,感性,誠實,行動力。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲來玩心理測驗，以直覺選擇最想先吃的食物，藉此找出你的隱藏天賦。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你有多了解自己呢？有時候，我們的一些小選擇，正是個性和天賦的最佳表現。你知道嗎？每一個看似不起眼的選擇，都可能透露出你隱藏的超能力！你如何看待生活中的每個細節？如何面對挑戰與處理問題？想知道的話就來玩日本網站《TRILL》的心理測驗，發掘出自己的隱藏才能吧！

Q：圖片中的餐點，你會從哪個食物開始吃呢？請根據直覺選擇。

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1、高麗菜絲
2、番茄
3、炸肉排邊塊
4、炸肉排中段

選好了嗎？往下看結果！

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1、選擇「高麗菜絲」的人：「協調能力」

如果你選擇了高麗菜絲，那麼你可能擁有強大的「協調能力」。你擅長從全局角度觀察，能夠妥善安排每個步驟，並以穩定的心態進行。你喜歡在背後默默為團隊奮鬥，並為周圍的人提供支持。

你能夠自然地調和對立的意見，並有效地平衡不同的情況，這使得你在團隊中經常扮演重要角色。你的觀察力敏銳，能夠洞察周圍的氛圍並提前預防衝突，這樣的能力讓整個團隊更和諧。儘管你自己可能覺得「沒什麼了不起」，但你的穩定性卻常常是別人依賴的力量。

作為協調者，你可能會傾向於低調，避免過於強調自己的成就。當你不在時，大家可能會發現你的重要性。試著讓更多人認識到你在團隊中的價值，這樣你會獲得更多的認可。

2、選擇「番茄」的人：「感性」

如果你選擇了番茄，那麼你隱藏的才能可能是「感性」。你擁有極為敏銳的感覺和高尚的美學意識。你注重外觀和氛圍，並且在細節和呈現方面有著獨到的品味。

你善於用直覺來捕捉流行的趨勢和氛圍，並能將情感和感覺用語言或行動表達出來，從而感動他人。這樣的才能在藝術創作、演講、社交媒體等領域會得到極好的發揮。你敏銳地察覺周圍微小的變化，並能讀懂他人的情緒。

你的感性非常吸引人，但有時你也會過度在意「他人怎麼看」，這會影響你的自由表達。放開心胸，做回真實的自己，這樣你的才能會綻放光彩，並得到更多人的認可。

3、選擇「炸肉排邊塊」的人：「誠實」

如果你選擇了炸肉排的邊角，那麼你隱藏的才能可能是「誠實」。你是一個慎重、踏實的人，注重從小事做起，步步為營，雖然不追求過多的華麗，但你在平凡的工作中依然表現得十分出色。

你擅長處理看似不起眼的小事，並且在這些日常的事情上投注更多的心力，這使你獲得了周圍人的信任。你有著堅定的毅力，不畏艱難，並且能在長期的努力中獲得穩定的成果。

雖然你的謙遜讓你往往低調，但這樣的品質卻能在時間的積累中建立起無可比擬的信任和成果。保持自信，逐步展示你的實力，你的努力最終會得到應有的回報。

4、選擇「炸肉排中段」的人：「行動力」

如果你選擇了炸肉排的中段，那麼你隱藏的才能可能是「行動力」。你是個果斷且充滿活力的人，總是能在需要的時候立即做出決定，並付諸行動。你注重自我需求，並且更關注自己的內心，而非他人的眼光和評價。

你通常能在困難的情況下領導他人，並不畏懼挑戰。即使面對不確定的情況，你也能憑著自信和直覺，做出最適合的決策。你的果敢行動不僅能激勵自己，還能鼓舞周圍的人。

無意中，你可能經常處於領導的位置，這是因為你的行動力讓你在團隊中自然脫穎而出。意識到自己的影響力，並善用這份才能，將會讓你在職業和生活中走得更遠。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
 

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