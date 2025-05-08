你是敢於發言還是默默安靜派？心理測驗透露你的表達力

▲你是能言善道還是沉默寡言的類型呢？玩個心理測驗就知道。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你平常敢大膽表達自己的想法嗎？或許有時候，當機會來臨時，你突然發現自己說得太多，或是完全一句話也說不出口。其實，這是很多人常有的困擾！那到底你是不是個擅長表達意見的人呢？今天透過日本網站《TRILL》心理測驗，幫你挖掘出答案，看看你在表達上是否游刃有餘，快來玩看看吧！

Q：看了以下圖片後，請你憑直覺從選項中選擇一個甜點。

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1、布丁

2、戚風蛋糕

3、起司蛋糕

4、冰淇淋

選好了嗎？往下看結果！

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1、選擇布丁的你，可能是個不太擅長表達意見的人

如果你選擇了布丁，可能代表你在表達自己的意見方面並不是很擅長。你可能更習慣聆聽他人的看法，而不是自己主動發言。你並不是不能表達自己，而是可能因為缺少機會，讓你在表達時變得有些猶豫不決。

選擇布丁的你通常具有高度的協調性。你會選擇不去強調自己，避免爭辯，並善於隨和地融入他人。如果你察覺到別人可能走錯方向，往往會因為顧慮到對方的感受而選擇沉默。

協調和融入他人是很重要的，但有時候，你也需要勇敢地提出自己的看法。因為缺乏變化的團體可能會逐漸走向衰退，並且這樣的狀態不一定對大家有益。如果你平時能夠融入他人，那麼當你開始表達自己時，別人也更容易接受你的意見，這時不妨再給自己一點勇氣。

2、選擇戚風蛋糕的你，可能是個擅長表達自己意見的人

選擇戚風蛋糕的人通常擅長表達自己的意見。你能夠從他人的立場出發來考慮問題，很少會顯得過於偏頗。當你表達自己的意見時，你也能注意到對方的情緒，並清晰且有條理地表達自己，甚至會提前做好準備，讓意見更容易被接受。

選擇戚風蛋糕的你具有較高的判斷力，能夠邏輯性地分析問題並作出決策。你會觀察周圍的情況，並擅長從多方面考慮問題，這讓你能夠與他人建立起良好的溝通。

你表達意見的方式簡潔明瞭，同時也能感知他人的想法，這樣的能力讓你在商業或社交場合中通常能夠脫穎而出。這樣的你能夠在不同的場合中發揮領導或協調作用，並且能夠有效地傳遞你的想法，充分發揮自己的優勢。

3、選擇起司蛋糕的你，可能是個稍微擅長表達自己意見的人

選擇起司蛋糕的人可能會稍微擅長表達自己的意見。你對自己的想法有一定的自信，並能夠較為直率地表達出來。即便周圍的人沒什麼反應，你也有勇氣率先開口。

選擇起司蛋糕的人通常會比較直接和真誠。因為你對自己的感覺很真實，當有想法時，往往會直言不諱。雖然這樣的你很真誠，但有時候過於直白的表達也可能讓周圍的人感到有些不適應。

有時候，你可能會因為情緒的影響做出衝動的發言，這可能會引發一些小衝突。若能在發表意見之前稍微考慮對方的情況，這樣能使你更有效地表達想法，並讓對方更容易理解和接受你的意見。過於直率有時也可能成為麻煩，因此，記得在適當時機保持冷靜。

4、選擇冰淇淋的你，可能是個不擅長表達自己意見的人

選擇冰淇淋的人可能不太擅長表達自己的意見。即使心中有想法，當需要表達時，你可能會感到猶豫，甚至不敢開口。尤其是面對不熟悉的人或場合時，你可能會感到緊張，思緒一片空白。

選擇冰淇淋的你通常非常謹慎，擔心說錯話或造成誤解，這使得你在發表意見時總是過度思考，甚至過於小心翼翼。這樣的你有時會因為過度考慮而猶豫不決，甚至錯失了表達的機會。

過於謹慎有時也會導致你對些微的意見都小心翼翼，這樣的態度可能會讓你在重要的時刻錯失表達的時機。學會放下心中的顧慮，輕鬆面對發言，這樣你會發現表達自己變得更自然，也能更好地融入討論。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。