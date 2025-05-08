　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

你是敢於發言還是默默安靜派？心理測驗透露你的表達力

▲▼表達,安靜,意見,發言,心理測驗,性格。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲你是能言善道還是沉默寡言的類型呢？玩個心理測驗就知道。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你平常敢大膽表達自己的想法嗎？或許有時候，當機會來臨時，你突然發現自己說得太多，或是完全一句話也說不出口。其實，這是很多人常有的困擾！那到底你是不是個擅長表達意見的人呢？今天透過日本網站《TRILL》心理測驗，幫你挖掘出答案，看看你在表達上是否游刃有餘，快來玩看看吧！

Q：看了以下圖片後，請你憑直覺從選項中選擇一個甜點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼表達,安靜,意見,發言,心理測驗,性格。（圖／翻攝自心測官網）

1、布丁
2、戚風蛋糕
3、起司蛋糕
4、冰淇淋

選好了嗎？往下看結果！

選好了嗎？往下看結果！

選好了嗎？往下看結果！

1、選擇布丁的你，可能是個不太擅長表達意見的人

如果你選擇了布丁，可能代表你在表達自己的意見方面並不是很擅長。你可能更習慣聆聽他人的看法，而不是自己主動發言。你並不是不能表達自己，而是可能因為缺少機會，讓你在表達時變得有些猶豫不決。

選擇布丁的你通常具有高度的協調性。你會選擇不去強調自己，避免爭辯，並善於隨和地融入他人。如果你察覺到別人可能走錯方向，往往會因為顧慮到對方的感受而選擇沉默。

協調和融入他人是很重要的，但有時候，你也需要勇敢地提出自己的看法。因為缺乏變化的團體可能會逐漸走向衰退，並且這樣的狀態不一定對大家有益。如果你平時能夠融入他人，那麼當你開始表達自己時，別人也更容易接受你的意見，這時不妨再給自己一點勇氣。

2、選擇戚風蛋糕的你，可能是個擅長表達自己意見的人

選擇戚風蛋糕的人通常擅長表達自己的意見。你能夠從他人的立場出發來考慮問題，很少會顯得過於偏頗。當你表達自己的意見時，你也能注意到對方的情緒，並清晰且有條理地表達自己，甚至會提前做好準備，讓意見更容易被接受。

選擇戚風蛋糕的你具有較高的判斷力，能夠邏輯性地分析問題並作出決策。你會觀察周圍的情況，並擅長從多方面考慮問題，這讓你能夠與他人建立起良好的溝通。

你表達意見的方式簡潔明瞭，同時也能感知他人的想法，這樣的能力讓你在商業或社交場合中通常能夠脫穎而出。這樣的你能夠在不同的場合中發揮領導或協調作用，並且能夠有效地傳遞你的想法，充分發揮自己的優勢。

3、選擇起司蛋糕的你，可能是個稍微擅長表達自己意見的人

選擇起司蛋糕的人可能會稍微擅長表達自己的意見。你對自己的想法有一定的自信，並能夠較為直率地表達出來。即便周圍的人沒什麼反應，你也有勇氣率先開口。

選擇起司蛋糕的人通常會比較直接和真誠。因為你對自己的感覺很真實，當有想法時，往往會直言不諱。雖然這樣的你很真誠，但有時候過於直白的表達也可能讓周圍的人感到有些不適應。

有時候，你可能會因為情緒的影響做出衝動的發言，這可能會引發一些小衝突。若能在發表意見之前稍微考慮對方的情況，這樣能使你更有效地表達想法，並讓對方更容易理解和接受你的意見。過於直率有時也可能成為麻煩，因此，記得在適當時機保持冷靜。

4、選擇冰淇淋的你，可能是個不擅長表達自己意見的人

選擇冰淇淋的人可能不太擅長表達自己的意見。即使心中有想法，當需要表達時，你可能會感到猶豫，甚至不敢開口。尤其是面對不熟悉的人或場合時，你可能會感到緊張，思緒一片空白。

選擇冰淇淋的你通常非常謹慎，擔心說錯話或造成誤解，這使得你在發表意見時總是過度思考，甚至過於小心翼翼。這樣的你有時會因為過度考慮而猶豫不決，甚至錯失了表達的機會。

過於謹慎有時也會導致你對些微的意見都小心翼翼，這樣的態度可能會讓你在重要的時刻錯失表達的時機。學會放下心中的顧慮，輕鬆面對發言，這樣你會發現表達自己變得更自然，也能更好地融入討論。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 7170 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普嗨喊「英美重要的日子」
獨／李珠珢黑料再＋3！知情人士爆內幕　球團回應
快訊／教宗選舉「第2輪投票」　教堂飄黑煙
不是沖繩！1城市也爆多台人「早餐店都台語」　大票共鳴：超值
曼谷大樓倒塌　30名工程師簽名造假
搶白沙屯媽祖結緣品女子是「老師」！　校方道歉：動作大了點
獨／白沙媽「隱藏護理組」！藏身隊伍及時救援　熱血護理師一走8

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北輔具服務升級！出院準備「負1天」　EasyGo APP打造高齡友善數位照護

明晚變天　周末雨勢「由北往南」炸全台

連3個月聞到屍臭味！他鼻內「挖出黑松露」　醫驚：恐感染大腦

不是沖繩！1城市也爆多台人「早餐店都台語」　大票共鳴：超值

宋少卿喊話「慘綠少年不要心中裝滿屎」挨批！網開酸：釣到一堆魚

搶白沙屯媽祖結緣品女子是「老師」！　埔鹽國小致歉：動作大了點

5星座媽媽「很會教小孩」！長大後總能在逆境賺大錢

你是敢於發言還是默默安靜派？心理測驗透露你的表達力

學校營養午餐使用國產肉　教育部：從未查獲萊豬

白沙屯媽祖進校園！孩子領結緣品「大人突伸手搶走」　他當場傻眼

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

【強制逮捕】警察大半夜逮到2隻逃家小狗 太可愛了～

【人神共憤！】#彰化 3百年五通宮遭破壞！　鐮刀男「斬首」多尊 #神明

【勇腳伯歸隊】緊跟進香隊伍終於追上！向 #白沙屯媽祖 報平安

【珠珠很想贏】李珠珢看球太認真 獨自起身有點小害羞

周渝民罕提大S　 「熙媛接住我了」

新北輔具服務升級！出院準備「負1天」　EasyGo APP打造高齡友善數位照護

明晚變天　周末雨勢「由北往南」炸全台

連3個月聞到屍臭味！他鼻內「挖出黑松露」　醫驚：恐感染大腦

不是沖繩！1城市也爆多台人「早餐店都台語」　大票共鳴：超值

宋少卿喊話「慘綠少年不要心中裝滿屎」挨批！網開酸：釣到一堆魚

搶白沙屯媽祖結緣品女子是「老師」！　埔鹽國小致歉：動作大了點

5星座媽媽「很會教小孩」！長大後總能在逆境賺大錢

你是敢於發言還是默默安靜派？心理測驗透露你的表達力

學校營養午餐使用國產肉　教育部：從未查獲萊豬

白沙屯媽祖進校園！孩子領結緣品「大人突伸手搶走」　他當場傻眼

曾敬驊把愛的胡蘿蔔、辛普森裝鞋子上！夏日最舒適穿搭玩水露營都時髦

中方稱美國務卿抹黑中加關係　陸外交部嗆：卑鄙圖謀不會得逞

戴立忍出道演藝圈35年「首度被擊敗」　對手演員一開口他秒淚崩！

桃園男蒙面持刀闖友人家嗆「拿50萬元來」　沒搶到錢還刺傷人

王品Q1獲利年增近18％、每股賺4.41元　4月營收成長4％

獨／自揭家醜！高雄爸控「3國一生竊車」嘆難管教　校長說話了

新北輔具服務升級！出院準備「負1天」　EasyGo APP打造高齡友善數位照護

快訊／川普證實將與英國達貿易協議　嗨喊「英美重要的日子」

正德學生鑽轎腳！高三生驚喜「很神奇」　白沙媽遇香燈腳轉頭了

Popu Lady驚喜合體！　「5人全員到齊回憶殺」燦笑全被拍

【奶音告白】不在路線上，橋下幼兒園的小小孩們仍整齊高呼：媽祖我愛祢

生活熱門新聞

頭旗又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

清大師出「大罷免影片企劃」作業　佔總成績30%

鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？內行曝：超資深

女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛道歉了

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

「E級護理師」開放手天使報名　1條件優先錄取

車主討4萬1！Cheap曝特斯拉回覆：打臉了

白沙屯媽祖停3點！青鳥嗨「聽到彰化的心聲」

明午後變天！　專家：今年最像梅雨鋒面的梅雨鋒面

台鐵區間車出現400萬現金鉅款　失主是外籍旅客

4歲不會說話！媽媽抱愛女跪求　白沙屯媽祖「1動作」炸淚

朱立倫被譴責　媒體人喊「德國人好了啦」

好市多裝爆洋蔥「員工去制止」！結局更傻眼

白沙屯媽祖遶境17禁忌！　2狀況不能鑽轎底

更多熱門

相關新聞

超準心測找出你適合從事的專業領域！發揮天賦最大優勢

超準心測找出你適合從事的專業領域！發揮天賦最大優勢

你了解自己擅長什麼、最適合從事哪些領域嗎？其實，很多人對自己天生的優勢不是很了解，錯過了本來可以發揮才能的機會，讓原本的才能白白浪費，這樣實在太可惜了！想知道自己擅長的部分在哪裡嗎？不妨來玩日本網站《TRILL》的心理測驗，找出自己最適合做的事情，看看你在哪些領域可以發光發熱吧！

「超準塗鴉心測」秒測你的焦慮來源

「超準塗鴉心測」秒測你的焦慮來源

超準便當心理測驗透露你怎麼處理情緒

超準便當心理測驗透露你怎麼處理情緒

超準「挑枕頭心測」看看你好不好欺負

超準「挑枕頭心測」看看你好不好欺負

從貓咪心測看愛情！找出你最吃哪一套戀愛攻勢

從貓咪心測看愛情！找出你最吃哪一套戀愛攻勢

關鍵字：

表達安靜意見發言心理測驗性格

讀者迴響

熱門新聞

女兒遭65歲男性侵　媽打死性侵犯獲不起訴

劉畊宏「清場風波」直播失控！　愛妻怒嗆黑粉

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

頭旗又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

清大師出「大罷免影片企劃」作業　佔總成績30%

鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？內行曝：超資深

鍵盤柯南揪Mandy同時交往4男鐵證　「叫床太大聲」法院認證

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛道歉了

即／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

即／高雄父女雙亡死在車內　母淚奔現場認屍

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

「E級護理師」開放手天使報名　1條件優先錄取

大谷拚40－40－40異次元紀錄

台南國道5車追撞「小轎車擠爛全毀」　女駕駛當場遭夾死

更多

最夯影音

更多

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面