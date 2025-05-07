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超準心測找出你適合從事的專業領域！發揮天賦最大優勢

▲▼心理測驗,工作,職場,天賦,才能,個性。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲來玩心理測驗幫助自己了解最適合的工作領域，從而發揮天賦與潛能。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你了解自己擅長什麼、最適合從事哪些領域嗎？其實，很多人對自己天生的優勢不是很了解，錯過了本來可以發揮才能的機會，讓原本的才能白白浪費，這樣實在太可惜了！想知道自己擅長的部分在哪裡嗎？不妨來玩日本網站《TRILL》的心理測驗，找出自己最適合做的事情，看看你在哪些領域可以發光發熱吧！

Q：請憑直覺回答，以下的圖形讓你聯想到什麼？

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▲▼心理測驗,工作,職場,天賦,才能,個性。（圖／翻攝自心測官網）

1、煎鏟
2、立式麥克風
3、拳擊機
4、蒼蠅拍

選好了，往下看結果！

選好了，往下看結果！

選好了，往下看結果！

1、覺得是「煎鏟」的人擅長「調解人際關係」

如果圖形讓你聯想到煎鍋鏟子，這表示你可能擅長在人際關係中扮演調解者的角色。當你在場時，周圍的氣氛可能會變得更加輕鬆愉快。你可能並未察覺，但你或許是那個能讓大家平靜下來、化解緊張的「緩衝」人物。

選擇這個圖形的人通常能夠敏銳地察覺他人情緒，並且自然而然地提供關懷。即便說的話不多，你也能感知別人的情感狀態；當氣氛不太對勁時，你能夠巧妙地說出幽默話語，或故意扮演開心果來活躍現場氣氛。

這樣的能力，讓你在群體中能夠促進和諧，雖然有時可能會捲入一些人際衝突，但這是因為大家知道只有你能夠化解這些緊張。雖然適度的關心是好的，但也別太過勉強自己。

2、覺得是「立式麥克風」的人擅長「整合意見」

如果你看到的是立式麥克風，這代表你擅長把各方的意見進行整合，並引領團隊向共同目標邁進。當你在場時，團隊的合作性會自然而然地提升。雖然你可能不太喜歡站在最前面，但其實你非常適合擔任這個角色。

選擇這個圖形的人通常開朗、積極，且擁有良好的對人溝通的能力。你能夠與任何人輕鬆交談，也擅長聆聽他人的觀點，並能做出果斷的決策。你總能夠讓團隊保持穩定的進展，不會出現大規模的對立。

你具備這種能力，不妨在更多場合中發揮，大家都在期待你能領導他們朝正確的方向前進。

3、覺得是「拳擊機」的人擅長「耐心和毅力的工作」

如果你看到的是拳擊機，這意味著你適合從事需要長時間堅持與耐心的工作。你能夠獨自埋頭苦幹，專注於一個目標並不斷追求卓越。即便結果並不馬上顯現，你依然能夠堅持下去。與其依賴團隊合作，你更適合獨立完成任務。

選擇這個圖形的人通常具有很強的耐性，能夠忍受困難與挫折，甚至會因此更加投入。對你來說，越具挑戰性的任務越能激發你的熱情；你對簡單的任務缺乏動力，對於艱難的挑戰卻感到格外興奮。

你是那種即使在艱辛的道路上，也不會輕易放棄的人。即便其他人放棄，你也能堅持到底，直至達成目標。

4、覺得是「蒼蠅拍」的人擅長「照顧他人」

如果你看到的是蒼蠅拍，這表示你擅長照顧他人，並在他們需要的時候伸出援手。你的成就感來自於幫助他人、看到他們因你的付出而露出笑容。這樣的行為讓你感到快樂和滿足。

選擇這個圖形的人通常富有愛心且十分關懷他人。你可能會有點過於關心周圍人的事，甚至會不自覺地成為別人的「照顧者」。你並不在乎別人是否會回報你的付出，因為你的滿足來自於單純地幫助他人。

你擅長照顧那些能夠與你交流的對象，不論是人或動物。長時間盯著電腦的你，可能會覺得這樣的工作有些無聊；相較之下，與有需求的對象互動，讓你覺得更有意義。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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關鍵字：

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