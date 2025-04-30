你第一口吃什麼？超準便當心理測驗透露你怎麼處理情緒

▲來玩心理測驗，從便當裡第一口的選擇，偷看你的情緒小宇宙。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你平常是怎麼「整理情緒」的呢？人生不可能永遠風平浪靜，有開心的時刻，也有讓人爆炸的時候。如果情緒沒有好好梳理，悶著悶著最後可能就會大爆炸！別怕，透過日本網站《TRILL》簡單有趣的心理測驗，從你「吃便當的第一口」來偷看你平常是怎麼處理情緒的，輕鬆了解自己的內在小劇場吧！

Q：打開便當，你的第一口會吃哪一道？請憑直覺選擇。

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1、飯糰

2、炸雞塊

3、玉子燒（煎蛋）

4、小番茄

選好往下看結果！

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選「飯糰」的人：透過「寫日記或筆記」釐清情緒

如果你第一口想吃的是飯糰，那麼你很可能是透過書寫來釐清思緒的人。你容易一個問題想太多，從現在煩惱延伸到過去的回憶，甚至還沒發生的未來也讓你焦慮。

選擇飯糰象徵你傾向鑽牛角尖，思緒一亂就不容易停下來。有時甚至會因為「沒煩惱就好像什麼都沒做」而更焦慮。當你心裡充滿負面情緒，可能會不停反覆思考、無法釋懷。這時候，寫下來會是很好的方式。

無論是日記還是小筆記，把混亂的心情轉化為文字，能幫助你冷靜下來，也更容易專注於當下。與其讓情緒打亂步調，不如用書寫讓心情有個出口，給自己一點空間與理性。

選「炸雞塊」的人：透過「傾訴心聲、發發牢騷」來紓壓

如果你最想吃的是炸雞塊，那你可能是那種會把情緒悶在心裡、但一旦忍不住就會爆發的人。或許平常太忙，總找不到時間發洩情緒，直到壓力累積到臨界點才整個爆炸。

炸雞塊象徵「容易悶著不說」，你可能不太習慣找人傾訴，也不好意思主動求助。壓力來時，可能會靠自己喝點小酒、暴飲暴食來解壓。雖然你有自己的排解方式，但也許這些方法並不總能讓你真正感到釋懷。

與其一直忍到忍無可忍，不如學著適時地說出口——不論是小小的抱怨還是心裡的真話。透過傾訴，你不只能整理情緒，也更容易釐清思緒，情緒管理會變得更輕鬆喔！

選「玉子燒」的人：靠「投入喜歡的事物」讓情緒回歸平衡

如果你選的是玉子燒，那麼你的情緒整理方式是「全心投入喜歡的事物」。你可能不是那麼擅長情緒轉換，常常腦袋裡一團亂，越想讓自己冷靜下來，反而越焦躁。

玉子燒象徵「不容易切換心境」，你可能有很強的責任感，總覺得自己「應該要」趕快振作，結果反而陷入自責，和別人比較後就容易產生負面情緒。

這樣的你，與其苦思對策，不如直接跳進你喜歡做的事，像是聽音樂、追劇、運動或畫畫。當你專心投入，煩惱也會慢慢淡去。看似繞遠路，但其實這是讓自己慢慢回到情緒穩定狀態的最好方式。

選「小番茄」的人：靠「不壓抑，爆發後再重整」來排解情緒

你選的是小番茄嗎？那你可能是那種情緒一來就強烈到不行的人。你很在意自我形象，有時甚至會強迫自己「不該這麼想」、「不可以這麼情緒化」，所以常常硬是壓抑感受。

小番茄象徵的是「過度約束自己」，你腦中常有很多「應該怎樣」的想法，對自己要求很高。這樣的你，其實常常忽略了自己的真實情緒。但情緒並不是壞東西，它只是你的一部分而已。

與其一味壓抑，不如偶爾允許自己「情緒爆炸一下」吧！哭得痛快、發一次小脾氣都沒關係，只要能適度釋放，就能更自在地與情緒共處。

你選了哪一樣便當配菜呢？不同的選擇對應不同的情緒調節方式，了解自己的情緒管理風格，有助於找到更適合自己的紓壓方法。下次心情低落的時候，不妨試試以上建議，或許能讓你更快走出情緒泥淖喔！

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