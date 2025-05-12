超酷！莊敬盃羽球冠亞軍夢幻大禮　超跑遊艇全家樂遊高雄港

▲莊敬盃賽各分組冠亞軍將獲得超跑遊艇全家體驗。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

「2025莊敬TGF盃全國羽球錦標賽」即將於今年暑假在高雄市莊敬國小熱烈開打，吸引全國各地羽球好手摩拳擦掌。除了激烈的賽事和豐厚的獎學金外，本屆賽事更祭出前所未有的夢幻大獎——各組前兩名選手將有機會獲得由泉沐創意娛樂股份有限公司贊助的「遊艇超跑包船券」，讓小選手們在揮灑汗水爭取榮譽的同時，更有機會與家人一同享受奢華的海上巡遊體驗！

由高雄市政府運動發展局指導，亞太運動發展協會主辦的這項全國性羽球賽事，專為國小學童打造公平競技的舞台。賽事共分為國小一至六年級共五個組別，報名相當踴躍，吸引了包含全國國小盃羽球錦標賽勁旅南市文化國小、高雄市前鎮區民權國小及地主隊莊敬國小等共33間學校的小小羽球菁英報名參與。

除了傳統的前八名獎學金和鼓勵學校團隊榮譽的積分獎外，本次賽事最引人注目的莫過於其獨特的獎勵方式。泉沐創意娛樂股份有限公司大手筆贊助的「遊艇超跑包船券」，將提供給各年級組別的前兩名選手，預計將有高達56個家庭能夠一同登上豪華遊艇，飽覽高雄港灣的壯麗風光，並有機會體驗超跑的極致速度與激情。這項別出心裁的獎勵，不僅能激勵小選手們全力以赴，更讓家長們有機會共同分享孩子的榮耀時刻，為賽事增添了更多歡樂與夢想的色彩。

▲小選手紛紛勤練羽球，力拼2025莊敬TGF盃全國羽球錦標賽，拿下好成績 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

亞太運動發展協會理事長吳哲州特別感謝贊助單位的支持，以及高雄市政府運動發展局和莊敬國小的鼎力協助。他提到，為了提供更好的比賽環境，莊敬國小更在賽前更新了場館燈光。此外，冠名贊助單位靖騰整合行銷也為賽事設計了精美的紀念球衣，其受歡迎程度可見一斑。

主辦單位表示，除了這項獨特的「海陸雙響」大獎外，所有參賽選手都將獲得大會設計款紀念球衣及寶礦力水得等豐富參賽禮。誠摯邀請全國熱愛羽球的小朋友們把握機會，在114年7月1日至4日齊聚高雄市莊敬國小，用精湛的球技和蓬勃的朝氣，共同譜寫一場充滿活力與夢想的羽球盛宴！報名將於114年5月15日截止，欲報名者請儘速行動。這場以汗水和歡笑交織的羽球賽事，正等待著下一顆明日之星的誕生！