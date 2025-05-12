　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

波麗士媽咪變身英式網美　台中警四分局精心設計母親節活動

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中第四警分局邀請分局內22名警察媽媽，在充滿英倫風情的茶館舉辦母親節活動。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

慶祝溫馨五月，台中第四警分局策劃「波麗士媽媽網美計畫」，邀請分局內22名警察媽媽，在充滿英倫風情的茶館舉辦母親節活動，分局長陳祥麟與警友會辦事處除準備康乃馨花束，還加碼致贈隨行杯果汁機與精緻保溫杯，讓每一位警察媽媽感受來自分局的關懷與體貼。

台中市第四警分局今天上午在「英·老鎮玫瑰茶館」舉辦母親節活動，邀請分局內22位辛勤付出的警察媽媽，打造一段溫馨時光。茶館店主是退休女警吳淑女，她分享從警界轉身創業的故事，也教導大家正統英式品茗禮儀，引領警察媽媽們穿梭在茶香與茶藝交織的空間。

現場警察媽媽開心的在店內各個角落拍下網美照，感嘆自從當媽了以後，手機或相簿裡，滿滿都是孩子的成長記錄，卻早已忘了上一次替自己留下笑容是什麼時候。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼警察媽媽開心的在店內各個角落拍下網美照。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

第四分局指出，這次特別規劃的「波麗士媽媽網美計畫」，不只是為了拍照打卡，更是希望透過精心設計的時光，讓媽媽們記得，自己同樣值得被看見與好好對待。每一張笑容，都是這些警察媽媽們辛苦之餘最美的樣子。

分局長陳祥麟表示，第四分局共有22位波麗士媽咪，在執行繁重勤務的同時，也默默扛起家庭照護與育兒重任，甚至犧牲與家人相處的時間，堅守在守護市民安全的第一線。藉由這次活動，希望讓所有警察媽媽明白：「工作與自我」一樣重要，唯有好好善待自己，才能活出更自信快樂的人生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
380 1 2708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／醫性侵年輕女病患遭台大記過！　衛生局研議懲處
台大醫性侵女病患「逼做到高潮」　改到某婦產科看診已請辭
快訊／連署截止！2立委未達門檻　罷團志工落淚
台灣「海馬斯多管火箭」首次實彈射擊！畫面曝光
河濱公園散步竟斷魂！　行人遭單車撞死
美中互降關稅「卻漏了1關鍵」　彭博：川普敏感話題
美中解凍「互降115%關稅」　分析師：超越預期

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

超酷！莊敬盃羽球冠亞軍夢幻大禮　超跑遊艇全家樂遊高雄港

弘光餐旅系攜米其林十星師資　畢展餐會展現台灣味國際力

深夜一句「我要回家」牽動警心　台東警助迷途老婦返家團圓

波麗士媽咪變身英式網美　台中警四分局精心設計母親節活動

桃園環保葬倍數成長　聯合海葬32名先行者回歸大海

「走入地方交通安全計畫」啟動　雲林交通安全宣導深入社區

從院所到山海間！護理師張雨潔11年照護路寫生命溫度

「特助」進校園！　台南攜手敏惠護專助144人跨足特教前線

台南首批13站啟用　南島路350kW超級充電站飆速上線

壓力山大流動率高　暨大加冠典禮見證護理新秀邁向臨床

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

【真人版能幹貓】貼心黑貓幫推車做家務　奴才看傻眼？

【悲劇收場】台中男求復合未果　前女友胸背中刀亡

澎恰恰要鄭進一幫籌錢　他無情「沒救了」XD

媽媽1打2驚險走施工區！　司機路過霸氣喊「上車免錢」

【驚悚瞬間】彰化9歲童路旁突竄出！遭廂型車撞飛送醫

超酷！莊敬盃羽球冠亞軍夢幻大禮　超跑遊艇全家樂遊高雄港

弘光餐旅系攜米其林十星師資　畢展餐會展現台灣味國際力

深夜一句「我要回家」牽動警心　台東警助迷途老婦返家團圓

波麗士媽咪變身英式網美　台中警四分局精心設計母親節活動

桃園環保葬倍數成長　聯合海葬32名先行者回歸大海

「走入地方交通安全計畫」啟動　雲林交通安全宣導深入社區

從院所到山海間！護理師張雨潔11年照護路寫生命溫度

「特助」進校園！　台南攜手敏惠護專助144人跨足特教前線

台南首批13站啟用　南島路350kW超級充電站飆速上線

壓力山大流動率高　暨大加冠典禮見證護理新秀邁向臨床

第一視角曝！苗栗台62線天降恐怖「石雨」　騎士S型躲閃險遭砸

消費者受益！美中關稅大降115%　估「這2類」電子產品價格降低

陳敏賜雙響砲白搭！台壽霸龍再見觸身球送台電進冠軍戰

婦科醫「假借檢查指侵」遭台大記過！衛福部：先由衛生局研議懲處

中國談判代表何立峰「來過台灣」　長期任職中共「對台第一線」

林襄支持閨蜜李芷霖喊「心疼妳」　反遭圍剿刷一排：奇怪的人

弘光餐旅系攜米其林十星師資　畢展餐會展現台灣味國際力

世界羽球女單Top20宋碩芸築夢成家　歐德設計量身打造運動員溫馨宅

明天西半部溫差達10度　周五午後雷雨範圍再擴大

性侵女病患「逼做到高潮」　台大住院醫仍在看診？婦產科：已請辭

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

地方熱門新聞

2025漁光島生活節熱潮席捲！9天吸引12萬人登島

山區雨致土石泥流　奧萬大休園3天

不容南鐵地下化遭惡意抹黑！陳佩琪貼文台南都發局轟混淆視聽

白沙屯媽15:45回宮了！萬人伸手高喊：進喔

亞果遊艇獲選八斗子開發案　打造國際遊艇港

金山「蹦火仔」點亮夜空　親睹文化遺產魅力

奇美博物館兒童夏令營開搶！玩出最美想像

台南男按摩後「稱沒帶錢」警到場勸說改天付款！

新北珠蔥媽媽五分地　種出平溪家鄉味道

白沙屯媽祖通霄鎮公所過夜　大家超意外

新北志工聯手元亨寺　2萬顆素粽暖贈弱勢

越南員工做12年丟失400萬？雇主驚呆

LIVE／白沙屯媽祖回鑾！　將返抵拱天宮安座了

桃園大廟景福宮新人辦婚禮　神明見證結良緣

更多熱門

相關新聞

不聽母勸「放下就好」軟爛男殺女友毀2家

不聽母勸「放下就好」軟爛男殺女友毀2家

台中市南屯區日前發生情殺案，24歲詹姓男子持刀殺害18歲詹姓前女友，據了解，詹男、詹女都是單親家庭，2人交往約3年，疑因詹女即將畢業，雙方對未來的想法不一致，詹女決定分手、詹男卻不肯，進而種下殺機，在母親節前夕，讓2位「詹媽媽」遭遇終身難平之痛。

親手勒斃老母　他自首悲吐：身心俱疲

親手勒斃老母　他自首悲吐：身心俱疲

歐客佬藝伎咖啡限時買一送一

歐客佬藝伎咖啡限時買一送一

大谷翔平母親節發愛女小手萌翻

大谷翔平母親節發愛女小手萌翻

「粉紅大谷」超可愛！母親節雙安秀

「粉紅大谷」超可愛！母親節雙安秀

關鍵字：

母親節警察媽媽溫馨活動台中警局英式茶館

讀者迴響

熱門新聞

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖認了「私密照是真」遭前男友偷拍

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

S媽過母親節！具俊曄暴瘦模樣惹心疼

快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

即／巨石阻斷交通　苗栗落石坍方砸3車1傷

約砲就像唱KTV　女高中生包養月入14萬

健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」

即／2台灣人在南韓遭逮　偷拍美軍戰機

台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭：台灣人好奴

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

更多

最夯影音

更多

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面