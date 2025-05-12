波麗士媽咪變身英式網美　台中警四分局精心設計母親節活動

▲台中第四警分局邀請分局內22名警察媽媽，在充滿英倫風情的茶館舉辦母親節活動。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

慶祝溫馨五月，台中第四警分局策劃「波麗士媽媽網美計畫」，邀請分局內22名警察媽媽，在充滿英倫風情的茶館舉辦母親節活動，分局長陳祥麟與警友會辦事處除準備康乃馨花束，還加碼致贈隨行杯果汁機與精緻保溫杯，讓每一位警察媽媽感受來自分局的關懷與體貼。

台中市第四警分局今天上午在「英·老鎮玫瑰茶館」舉辦母親節活動，邀請分局內22位辛勤付出的警察媽媽，打造一段溫馨時光。茶館店主是退休女警吳淑女，她分享從警界轉身創業的故事，也教導大家正統英式品茗禮儀，引領警察媽媽們穿梭在茶香與茶藝交織的空間。

現場警察媽媽開心的在店內各個角落拍下網美照，感嘆自從當媽了以後，手機或相簿裡，滿滿都是孩子的成長記錄，卻早已忘了上一次替自己留下笑容是什麼時候。

▲▼警察媽媽開心的在店內各個角落拍下網美照。（圖／記者白珈陽翻攝）



第四分局指出，這次特別規劃的「波麗士媽媽網美計畫」，不只是為了拍照打卡，更是希望透過精心設計的時光，讓媽媽們記得，自己同樣值得被看見與好好對待。每一張笑容，都是這些警察媽媽們辛苦之餘最美的樣子。

分局長陳祥麟表示，第四分局共有22位波麗士媽咪，在執行繁重勤務的同時，也默默扛起家庭照護與育兒重任，甚至犧牲與家人相處的時間，堅守在守護市民安全的第一線。藉由這次活動，希望讓所有警察媽媽明白：「工作與自我」一樣重要，唯有好好善待自己，才能活出更自信快樂的人生。