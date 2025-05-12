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【廣編】逆勢抗漲！歐客佬藝伎咖啡限時買一送一

▲▼ 咖啡,特惠,藝伎,限時優惠,母親節,歐客佬。（圖／歐客佬精品咖啡提供）

▲(由左至右)歐客佬精品咖啡長期培養的咖啡師「張維欣」獲2024世界盃虹吸咖啡大賽冠軍、Lamastus第三代莊園主Wilford Lamastus、歐客佬精品咖啡執行長王信鈞。

圖、文／歐客佬精品咖啡提供

跟隨著氣候變遷及國際貿易戰等議題，國際各個咖啡種植原產地更是量少價高，各方漲聲不斷。其中，最受台灣消費者青睞的莫過於擁有豐富層次風味、風靡近年的藝伎咖啡，更是精品咖啡市場中的焦點。隨著母親節的到來，知名咖啡品牌「歐客佬精品咖啡」，體貼民眾送禮及日常自用的需求，提供限時不限量抗漲優惠，自2025年5月9日至2025年6月16日推出指定藝伎咖啡買1送1優惠，讓民眾送禮得相宜、囤貨最划算。

巴拿馬傳奇拉馬斯特家族(Lamastus)，也是目前全球最高價咖啡豆生產者，艾利達莊園Elida Estate海拔高度相當高，有先天的優勢及世代傳承的種植技術。莊園主每年堅持把最好的批次咖啡優先留給來自台灣的歐客佬。他盛讚歐客佬精品咖啡是他最欣賞豪爽的買家之外也是最有誠信的企業。

另外，巴拿馬知名咖啡種植產地的「翡翠莊園」第二代農主Rachel及Daniel在2004年發現藝伎咖啡豆有其獨特風味，從而專精種植，是目前風迷全世界的藝伎咖啡豆的種植先勢者。

歐客佬咖啡自世界各咖啡產地直接採購咖啡，農場直營、產銷合一，咖啡品項多達上百款，不論是獻給家人朋友或自用品味都很適合，自2025年5月9日至2025年6月16日推出指定藝伎咖啡買1送1優惠，讓民眾送禮得相宜、囤貨最划算。詳情請洽全台歐客佬門市或電洽04-2235-0488分機22客服部。

歐客佬門市營業據點查詢：www.oklaocoffee.com/store
歐客佬網路店：www.oklaocoffee.net

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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