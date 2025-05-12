陸大使：中國怎是威脅？　也沒要讓加拿大變成中國一省

▲大陸駐加拿大大使王鏑接受加媒專訪。（圖／翻攝大陸駐加拿大大使館官網，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

美國與加拿大因關稅問題產生齟齬之際，外界關注中加關係走向。大陸駐加拿大大使王鏑表示，期待和加拿大加強溝通協調，共同抵制單邊保護主義和霸凌行徑。對於中國威脅一說，王鏑反問，「中國怎麼會是加拿大的威脅？」，中國也沒有宣稱要讓加拿大變成中國的一個省。

大陸駐加拿大大使王鏑9日接受「加拿大電視台」（CTV News）政論節目《問詢時刻》（Question Period）專訪時，談及中加關係與美國關稅戰等議題。

對於美國發起關稅戰，王鏑表示，這衝擊國際經貿秩序，是典型的單邊保護主義行徑。中國期待和加拿大以及世界上所有反對單邊主義和保護主義的國家一起，加強溝通協調，共同抵制單邊保護主義和霸凌行徑，共同捍衛自由貿易和多邊主義。

去年10月，加拿大開始對大陸電動車徵收100％關稅，大陸則對來自加拿大的價值約30億加元的農產品徵收反制關稅。

對此，王鏑指出，「加拿大政府已經多次向我們表達，希望通過對話就雙方之間的問題進行溝通」，但最近加拿大有聯邦大選、新政府組建等種種因素影響了進一步溝通，他期待在不久的將來，雙方能夠盡快就相關問題舉行會談。

另對於中國干涉加拿大內政、中國是加拿大威脅等質疑，王鏑強調，中方從來沒有，也毫無興趣干涉加方內政，因為不干涉內政是中國外交的重要基石。

「中國怎麼會是加拿大的威脅？」，王鏑稱，中國沒有對加拿大濫施單邊關稅，中國也沒有宣稱要讓加拿大變成中國的一個省。想要搶加拿大錢、佔加拿大地的不是中國。

他表示，中國從來不對加拿大內部事務指手畫腳，恰恰相反，中國是外國干涉的受害者，所以以任何莫須有的藉口、似是而非的各種理由指責中國干涉加拿大的內政毫無道理。