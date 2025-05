10%關稅是基本門檻　美商務部長點名「這些商品」可望豁免

▲盧特尼克透露,10%基準關稅仍會實施。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)11日表示,10%全球基準關稅仍會繼續實施,但增加成本不會由美國消費者、而是各國政府與企業付款。此外,他也透露鋼鐵、鋁製品及飛機零件,有可能獲得豁免。

盧特尼克11日接受CNN節目「國情咨文」(State of the Union)採訪時說,「我們確實預期,在可預見的未來實施10%基準關稅,但不要相信美國消費者要付錢的愚蠢論點。」

他解釋,企業要把東西賣給美國消費者,但「在國內生產的商品不會有關稅」,所以外國產品就必須設法與美國產品競爭。

盧特尼克直言,「我們不會低於10%,這不是我們要追求的方向」,但仍會與每個國家逐一談判,解決各自的問題,「舉例來說,鋼鐵、鋁製品、飛機零件,有可能在無關稅的情況下進入美國。」

Howard Lutnick: “We do expect a 10% baseline tariff to be in place for the foreseeable future.”



pic.twitter.com/JQXNx1ULf3