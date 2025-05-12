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10%關稅是基本門檻　美商務部長點名「這些商品」可望豁免

▲▼美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

▲盧特尼克透露，10%基準關稅仍會實施。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）11日表示，10%全球基準關稅仍會繼續實施，但增加成本不會由美國消費者、而是各國政府與企業付款。此外，他也透露鋼鐵、鋁製品及飛機零件，有可能獲得豁免。

盧特尼克11日接受CNN節目「國情咨文」（State of the Union）採訪時說，「我們確實預期，在可預見的未來實施10%基準關稅，但不要相信美國消費者要付錢的愚蠢論點。」

他解釋，企業要把東西賣給美國消費者，但「在國內生產的商品不會有關稅」，所以外國產品就必須設法與美國產品競爭。

盧特尼克直言，「我們不會低於10%，這不是我們要追求的方向」，但仍會與每個國家逐一談判，解決各自的問題，「舉例來說，鋼鐵、鋁製品、飛機零件，有可能在無關稅的情況下進入美國。」

美國總統川普4月2日宣布「對等關稅」與10%全球基準關稅，前者目前基本上已被暫緩實施，但後者依然未被取消。舉例來說，美國與英國達成的貿易協議，雖然降低了其他貿易壁壘，但仍包括10%基準關稅。

美媒Axios指出，雖然盧特尼克堅稱，10%基準關稅不會轉嫁到美國消費者身上，經濟學家卻普遍不同意這個觀點，民調顯示消費者也不相信。

密西根大學最新調查顯示，消費者通膨預期達到40多年來最高點，許多公司已經清楚表明，隨著關稅持續影響，他們將會、或者已經提高售價，其中大部分售價壓力來自美國對中國實施的145%關稅，近期證據更表明，商品流動正在逐漸停止。

而在CNN的採訪中，盧特尼克多次拒絕透露美中經貿會談細節。10日晚間，川普宣稱2國在歷經一整天的會談後，貿易關係「全面重啟」，但也沒有詳細說明，這到底是什麼意思。

 
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