去韓國「怎麼刷卡最划算？」　達人曝3點避雷：別選台幣

▲許多人喜歡去韓國旅遊，但刷卡時若沒注意，可能會花更多錢。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

許多人喜歡到韓國旅遊，卻常常在刷卡結帳時遇到，該選哪一種幣值？對此，在韓國居住多年的部落客就分享秘訣，想省錢一定要選「韓幣」，否則會發現價格貴很多。

旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」在臉書專頁分享日韓刷卡最強避雷指南，假如刷卡時螢幕跳出要使用哪一種幣別結帳，看起來好像沒差，但選錯會默默多付好幾百元，並列出3種情況：

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1.在韓國實體店刷卡時，韓幣或美金要選「韓幣」，直接從韓幣換台幣，一次換匯，走自己的銀行匯率，通常最優；如果是美金，會先從韓幣轉成美金，再由台灣的銀行轉成台幣，也就是2次換匯加2次手續費，實際入帳真的會變貴。此外，刷卡時螢幕有時會跳出「分期付款」，記得選擇「一次付款」，不然會默默被分期，產生利息或違約風險。

2.在機場免稅店結帳，美金或台幣應該選擇「美金」，尤其是在仁川機場、成田、桃機免稅店，台灣的銀行會從美金換算成台幣，匯率通常比較漂亮，也沒那麼多額外費用；如果選擇台幣，是商家自己換匯算出來的金額，不但匯率差，還可能收一筆「轉換服務費」，因此別被看起來清楚的台幣金額騙了，長期下來會花更多錢。

3.在訂房網站付款時，包括Agoda、Booking、Expedia等，台幣或韓幣應該選擇「韓幣」或當地幣別，銀行會以自己的匯率結帳，通常更合理，而且若之後取消訂房要退款，選原幣結帳也比較保險，退款會退回原幣額度，不會遇到因為匯差虧損的問題；如果選台幣，通常是平台先換匯，用的匯率通常偏高，還可能收手續費。

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