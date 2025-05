男鄉間散步突然發現寶物　挖出2000年前「1469枚古羅馬硬幣」

▲男意外發現古硬幣。(圖/示意圖,與新聞無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

羅馬尼亞一名男子帶著金屬探測器外出漫步時,意外在村莊一處田地發現寶物,挖掘到一批1469枚古老硬幣,推測這些硬幣最少有2000年以上歷史。

美國Fox News報導,羅馬尼亞男子曼吉亞克(Marius Mangeac)在網路上分享,他在南部村莊Letca Veche散步時,金屬探測器在一處田地偵測時突然發出嗶嗶聲。

????????WALK IN FIELD TURNS INTO 2,000-YEAR-OLD TREASURE HUNT IN ROMANIA



Marius Mangeac took a solo stroll near Letca Veche, a quiet village about 40 miles southwest of Bucharest — and dug up 1,469 ancient Roman silver coins.



The coins, likely 2,000 years old, once paid soldiers in… https://t.co/VXwDomF1eb pic.twitter.com/ae7NVRMucj