男鄉間散步突然發現寶物　挖出2000年前「1469枚古羅馬硬幣」

▲男意外發現古硬幣。（圖／示意圖，與新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

羅馬尼亞一名男子帶著金屬探測器外出漫步時，意外在村莊一處田地發現寶物，挖掘到一批1469枚古老硬幣，推測這些硬幣最少有2000年以上歷史。

美國Fox News報導，羅馬尼亞男子曼吉亞克(Marius Mangeac)在網路上分享，他在南部村莊Letca Veche散步時，金屬探測器在一處田地偵測時突然發出嗶嗶聲。

????????WALK IN FIELD TURNS INTO 2,000-YEAR-OLD TREASURE HUNT IN ROMANIA



Marius Mangeac took a solo stroll near Letca Veche, a quiet village about 40 miles southwest of Bucharest — and dug up 1,469 ancient Roman silver coins.



The coins, likely 2,000 years old, once paid soldiers in… https://t.co/VXwDomF1eb pic.twitter.com/ae7NVRMucj — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 11, 2025

曼吉亞克表示，他隨著嗶嗶聲開始尋找，沒想到真的發現到寶物，「當我找出第一枚硬幣時，整個人都在發抖，硬幣太多了，我不敢相信自己的眼睛」。

曼吉亞克最後一共找到1469枚古硬幣，這些硬幣上有圖拉真皇帝與其他羅馬符號，他激動地把發現通知Letca Nouă市政府，後來證實這些硬幣至少有2000年以上歷史。

這些硬幣之後將收藏在當地博物館中，曼吉亞克興奮表示，他很期待以後帶著孩子去博物館時，能告訴對方，他是如何幸運發現這些史物的。