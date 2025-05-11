韓國旅客「被台灣人的親切嚇到」幫提行李還帶路：好感度上升

▲台灣人的親切讓韓國人印象深刻。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣最美的風景是人！粉專「韓網評論翻譯站」分享韓國網友眼中的台灣，到台灣旅行過後很震驚，發現當地人非常親切，留下深刻的印象。對此，許多韓國人紛紛點頭認同，「體貼似乎是台灣人的預設值」、「我無法忘記那個好心幫我拿行李，然後冷酷地消失的男生」。

粉專「韓網評論翻譯站」發文，分享南韓論壇theqoo熱門文章，「去旅行時，大家都說那個地方的人真的真的真的很親切的國家，就是台灣」，雖然沒有實際在台灣住過，但只要去台灣旅遊過的人，都會稱讚「那裡的人太親切了」，對台灣的印象也變好了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，韓國網友狂點頭，分享在台灣旅遊遇到的暖心故事，「我去免稅店買料理包時，收銀台的店員告訴我這個有肉，不能帶進韓國，然後親切地推薦了其他好吃的料理包給我，還送了免費的餅乾給我」、「我之前在台灣走錯路，帶著行李要過天橋，結果兩位往反方向走的男生幫我提行李」、「我晚上很晚才到台灣，找不到就在眼前的飯店，站在街上徬徨著，結果一位路過的男學生陪我一起找飯店」。

不少網友都被台灣人的親切感動，「我覺得很像90年代的韓國。我下雨天去餐廳然後等Uber時，店家因為擔心我沒有雨傘，就把店裡的雨傘給我，還叫我在店裡等車，當時已經是打烊時間了」、「如果找不到路，他們會很親切地用英文跟你解釋，有的人甚至會親自帶你去， 大家都好溫柔善良」、「我曾經在台灣住過，那裡的人基本上都很溫順安靜」。