　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Uber Eats首公開「外送員收入報告」　平均時薪270元

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats首度公開「外送合作夥伴收入與自由彈性報告」。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「Uber Eats」今（9）日首度公開「外送合作夥伴收入與自由彈性報告」，根據結果顯示，扣除預估成本後，外送員送單期間平均每小時淨收入為新台幣270元。Uber Eats同步宣布推出「外送行程費用報告」，提供外送員更能掌握自己的收入狀況。

Uber Eats透過全球調研公司Mandala進行「外送合作夥伴收入與自由彈性」調查，分析2024年外送員透過平台賺取收入的統計數據，從2024年至少完成一趟外送的外送員中隨機抽樣15000人統計而成，今日公開報告調查結果，結果顯示，扣除預估成本後，外送員送單期間平均每小時淨收入為新台幣270元。

此次報告採用「送單期間」衡量每小時收入，計算方式從接受訂單開始到成功完成外送為止，結果發現除平均每小時淨收入新台幣270元以外，收入前25%的外送員平均每小時淨收入為新台幣312元，收入後25%平均每小時淨收入仍有新台幣224元。

▲▼Uber Eats首度公開「外送合作夥伴收入與自由彈性報告」，（圖／Uber Eats提供）

▲根據報告調查，94%的外送員極重視工作高度彈性。

且根據報告調查，94%的外送員極重視工作高度彈性，每3位外送員中就有2位每周送單期間少於或等於10小時，儘管投入時數不多，大多數（76%）外送員仍選擇在2天以上完成，可看出外送員對於彈性安排的高度肯定。

另外，每4位在Uber Eats上的外送員就有1位（23%）同時在多個外送平台接單、超過一半（60%）的外送員有其他工作，而接近4成的受訪者則運用不同外送平台作主要收入來源。

高度彈性的工作自由也讓外送員能夠靈活運用時間，本次調查中將近一半（45%）的外送員透露，因平台的承攬工作具高度彈性，可以花更多時間陪伴家人或朋友，也有38%選擇投入個人興趣與嗜好、30%運用額外時間做另一份工作、26%照顧家屬，10%則利用時間進修。

Uber Eats也宣布推出「外送行程費用報告」，只要系統有足夠數據的外送員，預計每月都會收到一份專屬報告，報告內容包含「個人行程費用分析」，幫助其掌握自己的收入狀況，以及從外送數據整理出的「提升收入小撇步」提供建議，分享更多增加收入的機會。

此報告目前只限部分外送合作夥伴搶先體驗，並根據收到的意見進行優化，未來視整體狀況逐步擴大分享給更多外送員。

【你可能也想看】

►肯德基「勁爆雞米花」回來了！還有升級桶裝版　5／13開賣
►獨／麥當勞APP開放「手機點餐」了！4門市搶先試用
►6家手搖飲母親節優惠！麻古茶坊買1送1、春陽茶事免費加料

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 4046 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
少女約砲見本尊後悔「不想要」　他撕開絲襪強奪初夜硬上2次
怒吼：丈人瞧不起我！抓漏工殺妻「4月大女嬰沾血被抱出」　鄰不
冷氣開1功能！能源署搖頭喊「魔級按鈕」：耗電量高出2倍
快訊／少了柯瑞　勇士G2被打爆慘輸
印巴125架戰機大亂鬥「都沒越界」　專家評巴空軍「強悍」優勢
女大生產死胎嬰屍冰3年　她哭「連吃飯都有困難」
漂亮女檢座4度放行洗錢大亨逃海外　輕判罰俸3月約40萬
2歲童「躲UNIQLO外套展示架」便便　爸道歉：有屎味請聯絡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Uber Eats首公開「外送員收入報告」　平均時薪270元

速食店母親節優惠懶人包！披薩只要半價　加1元多1塊炸雞

母親節最美的禮，是為青春作主！海芙音波媚必提暖心獻禮

母親節送禮不踩雷 「真海芙」讓媽媽安心守護青春與自信

7-11推3款「哆啦A夢聯名冰品」　全家把霜淇淋變玫瑰花

達美樂「半價大披薩」母親節再加碼　29種口味最低275元起

繼光香香雞「4大夯品下殺半價」　連3周限時優惠

天氣熱蟑螂出沒！刺鼻殺蟲劑不敢用　植萃新選擇網友喊想試

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

【4年前曾見過】媽祖茫茫人海中二次找到氧氣瓶孩童

【原諒你】駕駛右轉遭機車插隊　見後座回眸招手一笑秒消氣

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

張韶涵演唱會突摔倒 警告粉絲「別發醜照」XD

Uber Eats首公開「外送員收入報告」　平均時薪270元

速食店母親節優惠懶人包！披薩只要半價　加1元多1塊炸雞

母親節最美的禮，是為青春作主！海芙音波媚必提暖心獻禮

母親節送禮不踩雷 「真海芙」讓媽媽安心守護青春與自信

7-11推3款「哆啦A夢聯名冰品」　全家把霜淇淋變玫瑰花

達美樂「半價大披薩」母親節再加碼　29種口味最低275元起

繼光香香雞「4大夯品下殺半價」　連3周限時優惠

天氣熱蟑螂出沒！刺鼻殺蟲劑不敢用　植萃新選擇網友喊想試

快訊／4縣市「高溫警示」　上看36度

31歲女慘遭4大車夾撞亡！肇事駕駛赴殯儀館　衝遺體旁喊：鬼遮眼

國民黨提普發1萬、民眾黨要普發6千　兩案立法院會赴委審查

以為自己叫「小愛同學」　小嬰兒聽到呼喚秒回應超Q

來場博物館裏的體驗派對！　大溪木博館十週年館慶5／17登場

快訊／台南工人施工「4F摔落2F鐵皮屋頂」！　腿部創傷送醫

2025 hito流行音樂獎首波卡司公布！　「五大超級男團」全都來了

新教宗良十四世上任！　外交部祝賀：期盼深化台梵關係

首度參加達卡拉力賽　Defender Dakar D7X-R原型車完成測試！

花蓮建商捲款落跑　吉安「綠野仙蹤」整棟2.6億將法拍

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

消費熱門新聞

繼光香香雞「4大夯品下殺半價」　連3周限時優惠

達美樂大披薩狂殺半價母親節再加碼

咖啡買1送1！超商「省錢優惠」一次看

刺鼻殺蟲劑不敢用　天氣熱蟑螂出沒「植萃」新選擇

母親節最美的禮是為青春作主

隱身超商的甜點界黑馬！「蒸製系」蛋糕美味收服所有人

肯德基勁爆雞米花回來了！還有升級桶裝版

OLAY母親節微電影5天破百萬觀看：把愛說出口

速食店母親節優惠懶人包

咖啡、民生品買1送1！超商周末優惠懶人包

日本No.1葡萄糖胺500元開搶！比免稅還便宜

Uber Eats首公開外送員收入報告

會員制大賣場母親節必搶優惠來了

更多熱門

相關新聞

愛情裡的錢該怎麼談？　透明溝通最關鍵

愛情裡的錢該怎麼談？　透明溝通最關鍵

戀愛中的金錢問題，往往是情侶間最難以啟齒、卻又致命的導火線。Podcast節目《不管啦！給我錢》在最新一集中，探討情侶之間的財務地雷，指出「談錢傷感情」其實並非迷思，而是影響感情穩定度的重要關鍵。

Uber Eats母親節優惠一次看！

Uber Eats母親節優惠一次看！

台中婦突癱軟　警允當外送員換送醫

台中婦突癱軟　警允當外送員換送醫

foodpanda超級會員日5月升級加碼

foodpanda超級會員日5月升級加碼

Uber Eats5月限定優惠一次看

Uber Eats5月限定優惠一次看

關鍵字：

Uber Eats外送員收入報告

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜求復合千字文曝光　前夫宋晉賢13字回應了

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

即／首位美籍教宗誕生！普雷沃斯獲選

即／越籍移工遺失400萬！警查明前不還

李鴻源：強震發生4000棟屋恐倒　3直轄市最危險

賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光

搶媽祖結緣品女子竟是「老師」

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！私下脫口：中國人都是傻逼

台大女碩士生不倫已婚教授　翻臉反控騙砲無套

股神失手！　美媒爆巴菲特重押1檔虧損超過1900億

越南員工做12年丟失400萬？雇主驚呆

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

iPhone有望「嗶」悠遊卡搭車！

更多

最夯影音

更多

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面