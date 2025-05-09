Uber Eats首公開「外送員收入報告」　平均時薪270元

▲Uber Eats首度公開「外送合作夥伴收入與自由彈性報告」。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「Uber Eats」今（9）日首度公開「外送合作夥伴收入與自由彈性報告」，根據結果顯示，扣除預估成本後，外送員送單期間平均每小時淨收入為新台幣270元。Uber Eats同步宣布推出「外送行程費用報告」，提供外送員更能掌握自己的收入狀況。

Uber Eats透過全球調研公司Mandala進行「外送合作夥伴收入與自由彈性」調查，分析2024年外送員透過平台賺取收入的統計數據，從2024年至少完成一趟外送的外送員中隨機抽樣15000人統計而成，今日公開報告調查結果，結果顯示，扣除預估成本後，外送員送單期間平均每小時淨收入為新台幣270元。

此次報告採用「送單期間」衡量每小時收入，計算方式從接受訂單開始到成功完成外送為止，結果發現除平均每小時淨收入新台幣270元以外，收入前25%的外送員平均每小時淨收入為新台幣312元，收入後25%平均每小時淨收入仍有新台幣224元。

▲根據報告調查，94%的外送員極重視工作高度彈性。

且根據報告調查，94%的外送員極重視工作高度彈性，每3位外送員中就有2位每周送單期間少於或等於10小時，儘管投入時數不多，大多數（76%）外送員仍選擇在2天以上完成，可看出外送員對於彈性安排的高度肯定。

另外，每4位在Uber Eats上的外送員就有1位（23%）同時在多個外送平台接單、超過一半（60%）的外送員有其他工作，而接近4成的受訪者則運用不同外送平台作主要收入來源。

高度彈性的工作自由也讓外送員能夠靈活運用時間，本次調查中將近一半（45%）的外送員透露，因平台的承攬工作具高度彈性，可以花更多時間陪伴家人或朋友，也有38%選擇投入個人興趣與嗜好、30%運用額外時間做另一份工作、26%照顧家屬，10%則利用時間進修。

Uber Eats也宣布推出「外送行程費用報告」，只要系統有足夠數據的外送員，預計每月都會收到一份專屬報告，報告內容包含「個人行程費用分析」，幫助其掌握自己的收入狀況，以及從外送數據整理出的「提升收入小撇步」提供建議，分享更多增加收入的機會。

此報告目前只限部分外送合作夥伴搶先體驗，並根據收到的意見進行優化，未來視整體狀況逐步擴大分享給更多外送員。