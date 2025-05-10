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女生收入多少「才適合結婚？」　她的答案被讚爆：覺得蠻對的

▲▼ 結婚,新娘,白紗,捧花。（示意圖／pixabay） 

▲網友好奇，女生領多少薪水才適合結婚？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

談戀愛只要兩人相愛、開心就好，但若要步入婚姻，要考慮的事情就更多了。近日有網友發文表示，其實她一直很想組建家庭，但是現在男生未必會願意負擔女生的開銷，因此她就想知道，女生的收入大概落在哪裡，才會讓男生覺得安心呢？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「女生要多少薪水才適合走入婚姻」為標題發文，提到她其實很想要有自己的家庭、小孩，但以現況來看，很多男生未必會像從前那樣，願意為家庭負擔所有的開銷。因此她便想知道，女生大概要賺多少錢，才可以讓男性放心、願意結婚？

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貼文曝光後，最多人按愛心的留言內容提到，「我是月收3萬多的人妻，家用全都老公負擔。講實話：只要外表美美的、溫柔體貼，會做家事、懂得支持丈夫，關懷丈夫情緒，自己買得起自己想要的東西，不會過度消費，這樣就夠」。底下網友也說，「我也覺得蠻對的，自己養得起自己」、「我們家也差不多」、「我老公也是這樣耶，但我是家事、家用都是老公負擔，我負責煮飯、顧三餐」。

還有些網友回應，「你如果條件不錯，基本薪就行」、「至少要養活自己吧？至少你想要的、無關小孩，不要依賴男生去買，至少要能存錢吧」、「男人只在乎美不美、提不提供情緒價值，薪資、學歷沒有像女生那麼要求」、「夠漂亮、夠年輕，3萬都一堆人搶著要」、「你各方面都夠優秀的話，基本薪資就可以了」。話題引發討論。

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