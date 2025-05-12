美中貿易談判結束「取得重大進展」　今發表聯合聲明

▲美中貿易談判。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與中國在瑞士日內瓦舉行的為期兩天貿易談判於當地時間11日落幕，雙方皆表示會談取得「重大進展」，展現緩解雙邊緊張關係的積極意願，雙方預計於今（12日）發表聯合聲明。

綜合報導，中國國務院副總理何立峰在談判結束後對媒體表示，他與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）進行了坦誠、深入且具建設性的討論，過程中雙方在多項議題上達成共識。他並透露，雙方預計將於12日共同發表聯合聲明，對外說明會談成果。

貝森特稍早亦向媒體證實，美中兩國在這場「極為關鍵」的會談中取得實質進展，雙方對未來合作展望正向。這次會談是美中在緊張貿易局勢升溫背景下的重要互動。

何立峰指出，雙方已同意建立「中美經貿磋商機制」，未來可透過該機制針對貿易與商務議題展開定期或不定期的溝通，以建立更穩定的對話管道。中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼補充說明，這將有助於雙方更有效率地處理爭端並推進合作。

世界貿易組織（WTO）總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）對雙方談判進展表示肯定，並呼籲美中兩國在此基礎上持續推進，尋求具體解決方案，以提升國際社會對多邊貿易體系的信心。

何立峰強調，中方一貫主張中美貿易應以互利雙贏為目標，並表明中國不願打貿易戰，但若美方堅持強硬立場，中方亦不畏懼，將應戰到底。他表示，一些分歧與摩擦無可避免，但中方願意與美方共同努力，擴大合作領域，「把餅做大」。