中美存在結構性矛盾　專家研判瑞士會談只有「平淡聲明」

▲川普與習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國務院副總理何立峰將於明（9）日至12日訪問瑞士，期間，他將與美國財政部長貝森特舉行會談。專家認為，這次接觸不等於談判，也不意味中方會讓步；中美存在深層結構性矛盾，會後可能發表一份平淡聲明。

《路透社》引述兩名知情人士的話稱，這次會談預計將討論全面降低關稅。其中一名消息人士稱，雙方還將商討取消特定產品關稅、此前被美國取消的中國商品小額豁免政策，以及中國對美國公司的出口管制。

大陸《環球時報》報導，復旦大學美國研究中心副主任、教授宋國友分析，「中國同意和美國接觸有利於更好傳達我方（大陸）立場。但這不等於談判，也不意味著讓步。」

宋國友認為，無論是接觸、會談還是未來可能的談判，中方都將維護自身利益，「這是中方考慮到國際經濟發展，以及中美兩國互動而採取的善意舉措」。

英國廣播公司（BBC）採訪的兩名貿易專家稱，他們對會談並不特別樂觀。專家預計，會談會持續幾個月，甚至一年以上。

▲中美關係。（圖／路透）

新加坡《聯合早報》引述新加坡管理大學李光前商學院副教授傅方劍指出，中美選擇在瑞士會談，反映雙方互信程度仍低，且彼此都不願示弱，「還是很要面子」。

傅方劍也注意到，日內瓦作為世界貿易組織與聯合國等國際組織總部所在地，北京顯然希望藉此場合提醒華盛頓應回歸國際規則框架。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯則強調，中美此次會談只是接觸，尚未進入談判。他認為，只要中美願意探討降稅及確立談判路線圖，就已是積極訊號。

不過新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院訪問學者歐爾森（Stephen Olson）指出，中美之間存在深層結構性矛盾，短期內難有突破。他研判，中美會後可能發表一份有關雙方坦誠對話、願意繼續磋商的平淡聲明。