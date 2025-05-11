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白沙屯媽祖回拱天宮！粉紅超跑換8人大轎原因曝　開爐選在這時間

白沙屯媽祖回拱天宮，信徒簇擁高喊「進喔」。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網站）

▲白沙屯媽祖今天下午回拱天宮，信徒簇擁高喊「進喔」。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網站）

圖文／CTWANT

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香，已於11日下午3點45分返回拱天宮，媽祖鑾轎今天上午8點多，於台1線秋茂園對面空地進行換轎儀式，由「粉紅超跑」換成8人抬大轎，雖然天公降雨，但香燈腳熱情不減，人潮將台1線全線擠得水洩不通，緊緊跟隨白沙屯媽回宮，場面壯觀。今年報名的香燈腳高達32萬9118人，沿途參與民眾粗估超過70萬人，創下歷史新高，並首次進入南投縣境內，22日凌晨將舉行開爐儀式。

沙屯媽祖10天9夜北港進香活動，11日早上6時出發，並於8時在通霄鎮秋茂園換乘8人大轎後，媽祖鸞駕遶巡通霄鎮各庄頭。（圖／報系資料照）

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▲沙屯媽祖10天9夜北港進香活動，11日早上6時出發，並於8時在通霄鎮秋茂園換乘8人大轎後，媽祖鸞駕遶巡通霄鎮各庄頭。（圖／CTWANT資料照）

白沙屯媽祖10天9夜北港進香活動，10日返回通霄鎮內，並駐駕通霄鎮公所，11日早上6點出發，並於8點在通霄鎮秋茂園換乘8人大轎後，媽祖鑾駕遶巡通霄鎮各庄頭。《自由時報》報導，換轎儀式在信眾高喊「進喔！進喔！」聲下，與白沙屯媽同行進香的後龍山邊媽祖先換回自己的鑾轎返回，接著白沙屯媽祖被迎上8人抬大轎，繼續沿台1線北上回宮。

另據義工組織白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬解釋，白沙屯媽祖南下進香，因採徒步進行，因進香路程變數大，與山邊媽祖坐的是4人抬輕便轎，加上輕便轎頂防雨，有披上粉紅色的雨布，因而有「粉紅超跑」之稱；在順利完成進香、下午準備回宮後，就會換上華麗的8人抬大轎。

換轎後，白沙屯媽祖回宮的路線就固定了，因此有「報馬仔」走在隊伍最前方沿途敲鑼叫喊「媽祖回駕了！」通知村民設香案接駕，媽祖大轎也將停駕新埔里、內島里及白沙屯車站前，接著於既定時辰下午3點45分回宮安座。

今年報名的香燈腳高達32萬9118人，沿途參與民眾粗估超過70萬人，創下歷史新高，並首次進入南投縣境內。10天9夜行程最後階段，據《中時》引述苗栗縣長鍾東錦說法，白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動至今已延續近200年，2008年登錄為苗栗縣無形文化資產，2010年更獲文化部指定為國家重要民俗祭儀，受《文化資產保存法》相關規定保護。

這次白沙屯媽200年來首次進入南投縣境內、開創新的歷史路線，沿途庇佑苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣蒼生百姓，用慈悲心撫慰信眾的身心靈，令人感動至極，而各位辛苦的香燈腳，歷經了300多公里的徒步之旅，以虔敬的心貫徹初心，在此向各位香燈腳致上最高的敬意。

另外，文觀局長林彥甫特別感謝環保志工、醫療志工及交通指揮等志工，以及沿途慷慨提供進香團各種結緣物資、接駁車、休息空間等協助的民眾，而不在現場的民眾，可以透過拱天宮管理委員會向文化部文化資產局爭取補助2025年度白沙屯媽祖文化資產紀錄推廣計畫，以線上直播、白沙屯GPS App服務及文化導覽等線上服務，讓全國民眾同步見證傳統文化傳承。

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