詐團新手法！加會員就得付費　小資女超商繳9萬中招

▲詐騙手法不斷翻新，警方籲民眾嚴加防範。上圖為刑事局。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

假投資詐騙因警方近期加大宣導力度，案件數和財損金額均明顯下降。狡猾的詐騙集團為降低民眾戒心，近期變化詐騙手法。詐團反過來增加加入投資群組的門檻，以保證獲利為前提，要求民眾到網站申請帳號，詐團要求民眾到超商以代碼繳費，此舉也增加警方查緝難度，刑事局11日公布詐團手法，呼籲民眾細心防範。

刑事局列舉案例，一名上班族張女，日前在臉書得知投資廣告訊息，透過廣告加入投資群組，隨後詐團提供假理財專員窗口讓張女加入，假理專慫恿張女加入假投資網站，宣稱保證獲利，張女到該網站申請帳號後，假理專向張女表示須加值金額至該投資網站方能操作，並要張女到超商申請代碼繳費，第一筆繳費成功後，歹徒認為張女太好騙，又另立名目要張女再度到超商繳費時，張女才驚覺遭詐騙，光是第一次付款就損失新台幣9萬元。

刑事局表示：詐團化被動為主動「以前是被害人被動上鉤，現在改以上課、讓被害人主動想投資」，要防範這類手法，刑事局也提供幾點建議，民眾應避免在LINE、臉書等網路平台進行投資，幾乎都是詐騙。也請勿相信網路上投資名人；另外正常投資管道不會專人到府收款，聲稱到府收款絕對是詐騙。投資群組要求臨櫃、ATM匯款或網路銀行轉帳，甚至是超商繳費等行為絕對是詐團所為，呼籲民眾切莫上當。

獨／飼主稱「比特犬會開窗」 關鍵7秒車窗畫面打臉！



獨／比特犬11天連咬2騎士 監視器影片曝光「2大疑點」都是狗開窗



比特犬11天內兩度開車窗咬傷騎士 警移送動保處裁罰飼主