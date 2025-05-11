本周台人被詐19億！新手法曝光：出租「1物」就能賺錢

▲本周詐騙金額19億之多。（示意圖／記者劉維榛攝）
網搜小組／劉維榛報導
內政部警政署最新統計，本周（5月4日至5月10日）詐騙案件受理數3540件，財產損失金額19億4880萬3000元；詐騙類型仍是「假投資詐騙」677件居冠，金額就占了11億元之多。值得注意的是，詐騙手法不斷冒出新花招，像是「騙取金融帳戶（卡片）」，利用社群媒體打廣告，宣稱出租帳戶即可輕鬆賺租金。
「165打詐儀表板」數據顯示，本周詐騙財損金額總計19億4880萬3000元，受理件數有3540件，仍以「假投資詐騙」677件居冠，財產損失11億1679萬6000元；第二、第三名分別為「網路購物詐騙」 473件，金額2310萬、「假買家騙賣家詐騙」350件，金額為4042萬6000元。
|日期
|詐騙案件受理數（件）
|財產損失金額（元）
|5月4日
|345
|2億7343萬9000
|5月5日
|540
|3億5579萬2000
|5月6日
|531
|3億2260萬1000
|5月7日
|504
|2億7170萬9000
|5月8日
|619
|3億4046萬3000
|5月9日
|560
|2億291萬
|5月10日
|441
|1億8188萬9000
|本周統計
|3540
|19億4880萬3000
值得注意的是，除了上述3大詐騙常見手法，還有騙取金融帳戶（卡片）類型也要多加小心，光是在5月5日就出現31件（134萬4000元）、5月7日35件（303萬9000元）、5月8日38件（198萬8000元）。
|排名
|受理件數
|詐騙金額（元）
|假投資詐騙
|677
|11億1679萬6000
|網路購物詐騙
|473
|2310萬
|假買家騙賣家詐騙
|350
|4042萬6000
關於騙取金融帳戶（卡片）部分，165打詐儀表板提醒，詐騙集團會以誘餌廣告吸引受害者，以「方便管理租金」為由，要求提供金融帳戶或卡片，並安排隱密地點交付卡片，接著控制帳戶進行不法操作。
若出現以下對話、關鍵字，就是詐騙的手法，切勿上當：
1、帳戶、提款卡及密碼是個人財務安全核心，切勿出租或交予陌生人。
2、任何聲稱出租帳戶可賺錢的廣告，都是詐騙。
3、發現帳戶有異常活動，應立即聯繫銀行或撥打165專線。
詐騙話術解析
1、利用社群媒體廣告，宣稱出租帳戶即可輕鬆賺租金。
2、要求交付帳戶及提款卡，並提供網銀帳密。
3、利用帳戶收取詐款或洗錢，直至帳戶被凍結或停用。
▼騙取金融帳戶（卡片）破解手法。（圖／翻攝165打詐儀表板）
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