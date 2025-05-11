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本周台人被詐19億！新手法曝光：出租「1物」就能賺錢

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲本周詐騙金額19億之多。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

內政部警政署最新統計，本周（5月4日至5月10日）詐騙案件受理數3540件，財產損失金額19億4880萬3000元；詐騙類型仍是「假投資詐騙」677件居冠，金額就占了11億元之多。值得注意的是，詐騙手法不斷冒出新花招，像是「騙取金融帳戶（卡片）」，利用社群媒體打廣告，宣稱出租帳戶即可輕鬆賺租金。

165打詐儀表板」數據顯示，本周詐騙財損金額總計19億4880萬3000元，受理件數有3540件，仍以「假投資詐騙」677件居冠，財產損失11億1679萬6000元；第二、第三名分別為「網路購物詐騙」 473件，金額2310萬、「假買家騙賣家詐騙」350件，金額為4042萬6000元。

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日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元）
5月4日 345 2億7343萬9000
5月5日 540 3億5579萬2000
5月6日 531 3億2260萬1000
5月7日 504 2億7170萬9000
5月8日 619 3億4046萬3000
5月9日 560 2億291萬
5月10日 441 1億8188萬9000
本周統計 3540 19億4880萬3000

值得注意的是，除了上述3大詐騙常見手法，還有騙取金融帳戶（卡片）類型也要多加小心，光是在5月5日就出現31件（134萬4000元）、5月7日35件（303萬9000元）、5月8日38件（198萬8000元）。

排名 受理件數 詐騙金額（元）
假投資詐騙 677 11億1679萬6000
網路購物詐騙 473 2310萬
假買家騙賣家詐騙 350 4042萬6000

關於騙取金融帳戶（卡片）部分，165打詐儀表板提醒，詐騙集團會以誘餌廣告吸引受害者，以「方便管理租金」為由，要求提供金融帳戶或卡片，並安排隱密地點交付卡片，接著控制帳戶進行不法操作。

若出現以下對話、關鍵字，就是詐騙的手法，切勿上當：

1、帳戶、提款卡及密碼是個人財務安全核心，切勿出租或交予陌生人。
2、任何聲稱出租帳戶可賺錢的廣告，都是詐騙。
3、發現帳戶有異常活動，應立即聯繫銀行或撥打165專線。

詐騙話術解析

1、利用社群媒體廣告，宣稱出租帳戶即可輕鬆賺租金。
2、要求交付帳戶及提款卡，並提供網銀帳密。
3、利用帳戶收取詐款或洗錢，直至帳戶被凍結或停用。

▼騙取金融帳戶（卡片）破解手法。（圖／翻攝165打詐儀表板）

▲▼騙取金融帳戶（卡片）。（圖／翻攝165打詐儀表板）

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05/10 全台詐欺最新數據

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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