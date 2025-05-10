藏雙刀誘殺18歲前女友！她為帶回寵物鼠送命　友人隨行來不及救

▲忠勇路一處大樓前發生命案。（圖／許權毅攝）



記者白珈陽、鄧木卿、許權毅／台中報導

台中市南屯區忠勇路10日下午發生殺人命案，體型壯碩、目測上百公斤的詹姓男子，想向18歲的詹姓前女友復合，以歸還寵物鼠為由，將詹女從桃園約下來台中談判，詹女如期赴約，卻沒想到詹男身藏2把水果刀到場，而詹男一言不合，就掏出水果刀將詹女刺死，行徑相當兇狠。

據了解，詹男24歲無業，體重疑超過百公斤；詹女家住桃園，體型窈窕，才準備迎向高中畢業季，邁入大學生活。2人先前是交往關係，後來因故分手，詹男為求復合，以交付寵物鼠為由，約詹女至他的忠勇路租屋處，詹女遂由男性友人開車從桃園南下台中赴約。

男友人擔心詹女安全，事先在車上置放球棒防身，未料防不勝防，無人想到詹男竟疑是預謀犯案，在身上藏了2把水果刀；就在雙方談判破裂，詹女執意分手時，詹男從懷裡掏出預藏的其中1把水果刀，猛刺詹女的胸、背，再持刀自殘，男友人見狀況來得突然，準備回車內拿取球棒，仍來不及阻擋詹男的突襲。

事故造成詹女當場失去生命跡象，送醫後因傷勢接近心臟，引發大量出血，經搶救仍宣告不治；詹男自殘約4刀，由於體型壯碩，傷勢均淺，送醫意識清楚，治療後無生命危險。

目前雙方家屬正趕往醫院了解情況，稍晚將至派出所製作筆錄，詳細案情，有待警方釐清調查。



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