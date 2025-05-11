又是加LINE「慘騙千萬現鈔」　他連黃金也面交：怎可能被騙

▲受害者面交黃金、千萬現金給假專員。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「165打詐儀表板」統計，本周詐騙財損金額總計19億4880萬3000元，其中「假投資詐騙」案件仍居高不下，多達677件、金額11億1679萬6000元。最新相關案例部分，受害者指出，LINE股票群組宣稱一個當沖7%以上的利潤好康，面交黃金、千萬現金仍沒發現被詐騙，直到被親友逼迫報案，才讓他恍然大悟。

165打詐官網上，最新曝光「 面交黃金與現鈔數千萬，我怎可能被騙？」實例，一位受害者表示，自稱「股市名人陳重銘」的LINE用戶將他拉進一個「直上青雲」的股票群組，聲稱群組內的股票分析師「王怡晴」會協助他投資，而且華琍投資網站每日當沖金額7%以上的利潤，這種穩賺不賠的機會，讓他相當心動。

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「華琍客服（婷婷）」開始透過LINE與他預約面交儲值事宜。首次與對方合作，他先拿50萬元試水溫，收款專員甚至到住處面交。受害者說，看到網站的績效數字上揚，感覺是可以信任的，因此加大投資力道，開始以百萬元為單位投入市場。為了安全，他事後還改約到市郊的高鐵站停車場面交。

受害者進一步透露，「王怡晴」每晚都會將盤勢資訊提供給他，同時推薦哪幾檔可儲值購買，還會叮嚀提領現金時，千萬不可透露領錢投資目的，否則就會打亂市場布局，最後不忘提醒他身懷鉅款要注意自身安全。

其中一次面交，受害者改儲值黃金，當他在台銀提領出黃金，行員很囉唆地詢問一堆問題，步出銀行時還有行員秘密跟蹤，害他很緊張地繞了好幾圈，才成功在銀行對街將黃金交給收款專員。

然而，提領黃金一事驚動了親友，得知他親手將數千萬的現金、黃金分批交給不同陌生人，一致認定他遭詐騙，強迫他去報案。警察告訴他，收款專員都是騙集團的車手，也吩咐若再有人來收款，一定要通知警方。因此，在一次面交現鈔時，警察順利逮捕前來取款的假專員。

165打詐官網再次提醒，若出現下方關鍵字，就是詐騙手段，小心別上當了：

1、在LINE設定中，取消「允許利用ID加入好友」。

2、名人或陌生人主動加LINE或拉人入群，一定是詐騙。

3、聽見高獲利、穩賺不賠，就是騙術！

4、投資，卻要求「面交」，一律報警處理。

5、有任何疑慮，請撥打165諮詢。

詐騙話術解析



1、 假名人拉進LINE投資群組，並在群組中，創設不同角色輪番上陣，假造投資公司運作假象。

2、 假分析師誘導操作假投資網站。並提供虛假獲利財報，誘使加碼進場。

3、 假分析師謊稱影響市場布局，指導隱藏提款目的，亦懂得感情勒索，謊稱代墊投資款，要求還款。

4、 延遲或無法出金後，失聯。