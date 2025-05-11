「妳要跟好喔」18歲女遇害遺體暫放台中殯儀館　母哭喊令人鼻酸

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區昨（11）日發生情殺案，18歲桃園詹姓女子遭24歲詹姓男子持刀殺害，檢察官今天會同法醫初步相驗，將安排擇日解剖，釐清確切死因。由於需要解剖，詹女遺體須存放在台中崇德殯儀館，以利後續程序，暫時無法回到桃園。

▲禮儀社人員將遺體抬上車時，詹母不斷哭喊女兒名字，叮嚀「妳要跟好喔」、「要上車了喔」。（圖／記者白珈陽攝）



詹母在母親節前夕接獲噩耗，昨天從桃園南下，先到醫院了解女兒情況，再至派出所製作筆錄。今天詹母、詹母舅舅協助檢方相驗，針對初步相驗結果，台中地檢署檢察官劉文賓指出，還無法知道致命傷為何處，需要擇日進行解剖。

▲台中地檢署檢察官劉文賓指出，還無法知道致命傷為何處，需要擇日進行解剖。（圖／記者白珈陽攝）



因後續還有解剖程序，詹女遺體須暫放在崇德殯儀館；今天相驗地點為烏日林新醫院，相驗結束後由禮儀社人員協助將詹女遺體移至殯儀館，禮儀社人員將遺體抬上車時，詹母不斷哭喊女兒名字，叮嚀「妳要跟好喔」、「要上車了喔」，令人不捨。

警方調查，詹男向準備上大學的18歲詹姓前女友復合，以歸還寵物鼠為由，將詹女從桃園約下來台中談判，詹女如期赴約，卻沒想到詹男身藏2把水果刀到場，詹男求和遭拒後，就掏出水果刀將詹女刺死，自己再自殘4刀，目前在加護病房觀察。全案檢警仍在調查中。