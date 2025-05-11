鉛球冠軍「誘殺儀隊前女友」後自殘！傷勢曝光　躺加護中無法警詢

▲台中市南屯區忠勇路10日下午發生情殺案。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中市南屯區忠勇路10日下午發生一起情殺案！一名24歲詹姓男子疑似不滿求復合遭拒，竟當街持刀將18歲前女友殺死，再持刀自殘。由於詹男目前仍在加護病房，檢警尚無法詢問犯案動機、詳細經過，將待合適時機詢問，全案朝殺人罪方向偵辦，目前由第四警分局24小時戒護中。

初步了解，24歲詹男是台中某科技大學畢業，曾是校內鉛球比賽冠軍，體型壯碩、力氣大，目測體重約上百公斤，他先前曾與擔任某高中儀隊副社長的18歲詹女交往，而後因不明原因分手。

事發當天詹男以歸還寵物鼠為由，將家住桃園的詹女約到台中見面，不料，他卻預藏2把刀具，見談判未果就拔刀朝詹女胸、背猛刺2刀，詹女當場失去生命跡象，雖經緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治。

據悉，詹女目前就讀高三，即將畢業邁入大學生活，卻遭遇此劫，家屬得知消息後，緊急南下處理相關事宜，檢方11日將針對詹女遺體進行相驗，要進一步調查釐清其確切死因。

而詹男犯案後持刀自殘，身上有4處刀傷，其體型壯碩傷口不深，目前在加護病房進行高壓氧治療，受第四警分局24小時戒護，檢警評估其目前狀態尚不適合警詢，將待合適時機安排警詢，全案朝殺人罪方向偵辦。