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高鐵站非排班小黃攬客亂象多　作家：符合規定反吃看不見的悶虧

▲▼高鐵台中站特約排班計程車。（圖／台灣大車隊提供）

▲高鐵台中站提供特約排班計程車載客服務。（圖／台灣大車隊提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵部分車站常有非特約排班計程車違規攬客，其中以台中站最為嚴重，過往還曾爆發司機間衝突，作家「專業想」在台中高鐵站常遇違規攬客，但仍堅持搭排班計程車，好奇違規情況為何都沒消失，特約排班司機無奈告知「警方勸導只是勸個樣子」，讓「專業想」感嘆「符合規定反吃看不見的悶虧」。

作家「專業想」在臉書粉專上分享常在台中高鐵站遇到非排班計程車的攬客司機，不過他依舊選擇搭乘與高鐵合作的排班計程車台灣大車隊，日前搭上一名白髮蒼蒼司機的計程車，他向該名司機問起為何違規攬客情況沒有消失，該司機語重心長嘆了口氣，告知去年開始越來越少舉牌，高鐵、警察不敢得罪攬客司機，勸導也只是勸個樣子，攬客司機看到警察時就暫時離開到7號出口20公尺外，「然後繼續攬客上車」，無法可管。

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該司機無奈透露，第一年他很生氣，第二年無感，第三年就算了，跑車不累，等車很累，他們排班計程車守規矩等很久，違規攬客喊客人的計程車還可以選距離，不夠遠的不載，他們跟高鐵合作，要求要用6年以內的車，且要有1200萬的乘客險保障，這些都是成本，但外面的計程車不一定有。

▲▼作家「專業想」搭高鐵常遇違規攬客司機，仍堅持搭乘特約排班計程車。（圖／作家「專業想」臉書）

▲作家「專業想」搭高鐵常遇違規攬客司機，仍堅持搭乘特約排班計程車。（圖／作家「專業想」臉書）

作家「專業想」說，當他聽到排班計程車司機的感嘆，也是滿滿的無奈，只能繼續以行動支持搭乘排班排隊的司機，這世界很不公平，有些願意花時間符合規定的，反而吃了看不見的悶虧，每次聽到這種故事，更讓他願意排隊，排一個腳踏實地，排一個保障安全。

與高鐵合作排班計程車的台灣大車隊台中分公司李姓資深經理坦言，台中站除了有高鐵合作排班計程車外，大門口外10到20公尺也有一處台中市政府規劃的計程車排班點，給非特約車隊計程車和個人計程車載客，部分司機會直接跑到站內或大門出入口攬客，幾乎天天發生，大約有五分之一的客人因此被拉走，即便失序的攬客行為對高鐵特約排班計程車有影響，但他們無法改變違規攬客事實，那就改變自己，讓自己服務變更好，讓旅客願意選擇車隊。

▲▼高鐵台中站特約排班計程車。（圖／台灣大車隊提供）

▲高鐵台中站特約排班計程車。（圖／台灣大車隊提供）

李姓經理表示，他們身為高鐵特約排班計程車，不但要配合高鐵規範，且對旅客安全都有提供保障，包括所有車輛都有GPS衛星定位，上下車地點有軌跡可查詢，且採按表計費，不會有喊價情況，車隊司機也有完整教育訓練，嚴禁有繞路行為，旅客若有遺失物也容易找回。

高鐵台中站特約排班的台灣大車隊黃姓隊長則說，特約排班載客一天大約可載8到9趟，遇到其他非排班計程車違規攬客拉走客人，對特約排班司機來說心情雖會受到影響，但他們一直都教育司機把對客人的服務做好，有好的服務乘客才會回流，因此即便是短途客都會載，不挑客人，顧客下一趟也會選擇特約車隊。

▲▼高鐵台中站出入口設置告示牌，引導旅客搭乘排班計程車。（圖／高鐵公司提供）

▲高鐵台中站出入口設置告示牌，引導旅客搭乘排班計程車。（圖／高鐵公司提供）

台灣高鐵公司則表示，鐵路警察平日即會於高鐵台中站內取締並驅趕違規攬客之司機，保全人員巡檢時如發現違規攬客行為，也會主動通報警方取締。

高鐵公司強調，高鐵台中站已於出入口增派保全，以舉牌方式引導旅客搭乘排班計程車，出入口處亦設置宣導告示牌。旅客若遇違規攬客之情事，可主動向鐵路警察或車站人員檢舉，以利針對違規行為即時舉發。

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