白沙屯媽突降臨！首度過夜鎮公所　員工激動不敢相信

▲媽祖進香回程，10日停駕通霄鎮公所過夜。（圖／翻攝自Facebook／白沙屯拱天宮，下同）



記者董美琪／綜合報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動進入尾聲，10日下午2點48分，白沙屯媽祖首次選擇在通霄鎮公所駐駕過夜，此一舉動引發了現場工作人員的驚訝與熱烈討論。這不僅讓管委會幹部和大轎組成員感到意外，通霄鎮長張可欣也開心迎接媽祖的駐駕。

據悉，這是歷年來白沙屯媽祖進香回鑾活動中，首次選擇在通霄鎮公所過夜，讓眾人感到格外驚訝。過去，白沙屯媽祖回鑾時，通常駐駕地點多選在通灣里，且地點不固定，包括鎮安宮、通灣社區活動中心及民宅等地。自慈后宮興建後，駐駕地點改至慈后宮，但今年的選擇讓大家大開眼界。

活動過程中，媽祖的鑾轎10日早上8點從台中市大安區北返，上午行經苑裡時不幸遇到大雨，但隨行信眾依舊不減熱情，穿著雨衣一路隨鑾轎前行。至下午2時許，白沙屯媽祖的鑾轎一度停駐於通霄鎮公所大門外，隨後轉入通霄國小，再次回到鎮公所內並決定於2點48分駐駕。

廟方表示，這次白沙屯媽祖選擇駐駕通霄鎮公所，讓工作人員感到非常驚訝，因為過往雖曾停駐過，但從未有過夜的紀錄。白沙屯媽祖這一突如其來的決定，無疑成為進香活動中的一大亮點，也讓當地信徒與居民對此舉感到深深的敬意與感動。

今日（11日）清晨6點，白沙屯媽祖將自通霄鎮公所起駕，前往秋茂園換乘八台大轎，預計下午回到拱天宮安座，結束此次進香回鑾活動。

白沙屯媽祖進香活動將於今日圓滿結束，這次突如其來的駐駕選擇，無疑讓此次活動更加難忘，也為信徒帶來了別具意義的經歷。