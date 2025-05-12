持「大罷免」旗幟遇媽祖轉向　罷團批有心人帶風向：陷媽祖於不義

▲白沙屯媽祖神轎被拍到繞過支持大罷免民眾。（圖／YouTube）



記者張靖榕／綜合報導

白沙屯媽祖進香回程10日返回苗栗時，一名手持「大罷免，大成宮」綠色旗幟的女子當時正跪地等候鑽轎底，但媽祖鑾轎未如預期前進，反而迅速倒車轉向繞行，引來部分網友解讀為「媽祖不支持大罷免」的嘲諷與奚落。對此，「苗栗國罷免立委連線」發布聲明，批評有人刻意擷取畫面配上過度臆測引發誤解，「更是陷媽祖於不義」。

「苗栗國罷免立委連線」11日晚間發表聲明，強調現場畫面遭人斷章取義、過度臆測，並批評相關操作是在「陷媽祖於不義」。

罷免連線指出，今年有許多來自全台各地的民眾，自發配戴罷免文宣隨行媽祖進香，苗栗罷團則與當地熱心居民合作，以點心攤形式設立據點進行罷免連署，並強調全程秉持虔敬之心，尊重進香動線，從未干擾隊伍秩序。

他們表示，當時現場排隊人潮眾多，信徒依序等候鑽轎底。畫面中出現媽祖鑾轎轉向，是基於現場路線與動線考量，並無其他政治含義。強調不該藉由片段畫面操作輿論、強加解讀。

聲明中也重申罷團行動原則，設攤不擋路、不打擾進香隊伍動線，只提供補給與罷免資訊，強調尊重所有宗教信仰，絕無不敬之意。

罷團呼籲社會各界勿讓宗教信仰成為政治解讀與陰謀論的工具。他們強調，真正關心苗栗的人應該將焦點放在行動與改變之上，而非在網路上片段剪輯、炒作話題。罷團最後表示，「媽祖慈悲，罷免行動會繼續以和平、理性與愛家鄉的方式堅定前行」。